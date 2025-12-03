KELLOGG GmbH

Spende für Hamburger Tafel: Kellogg's und Veolia Towers Hamburg engagieren sich

2.000 Packungen Cerealien Dank Initiative "Hoops against Hunger"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

2.000 Packungen Kellogg's gingen am 02. Dezember im Rahmen der Initiative "Hoops Against Hunger" an die Hamburger Tafel e.V.

Vor Ort: Towers-Kapitän und Schirmherr der Aktion Benedikt Turudic, Headcoach Benka Barloschky, Jan Henrik Hellwege, Geschäftsführer der Hamburger Tafel e.V. sowie Nicole Trembacz für Kellogg's

"Hoops Against Hunger" verbindet sportlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung: Jeder erzielte Towers-Heimspielpunkt löst eine Packung Kellogg's für die Tafel aus

Die Aktion ist Teil der langfristigen Partnerschaft von Kellogg's und den Veolia Towers Hamburg

Die Veolia Towers Hamburg und Kellogg's haben gestern gemeinsam 2.000 Packungen Kellogg's Cerealien an die Hamburger Tafel übergeben. Die Spende ist das Ergebnis der Initiative "Hoops Against Hunger", deren Startschuss am 10. Dezember 2024 beim Heimspiel der Hamburger Basketballer gegen Valencia fiel. Seitdem bedeutet ein erzielter Punkt bei den Towers-Heimspielen in der easyCredit BBL und im BKT EuroCup eine Packung Kellogg's für die Hamburger Tafel. Die Zuschauenden in der Inselpark Arena wurden seitdem vor und nach den Spielen durch einen Counter auf den aktuellen Zwischenstand der Spendenaktion informiert. Damit schafft "Hoops Against Hunger" Aufmerksamkeit für Ernährungssicherheit und verbindet sportliche Leistung mit direkter lokaler Unterstützung. Die Übergabe fand gestern Nachmittag in der Zentrale der Hamburger Tafel in der Schimmelmannstraße statt. Vor Ort waren unter anderem Towers-Mannschaftskapitän Benedikt Turudic, Headcoach Benka Barloschky sowie Jan Henrik Hellwege, Geschäftsführer der Hamburger Tafel e.V. und Nicole Trembacz, Senior Brand Manager DACH Kellogg's bei Kellanova.

Hamburger Tafel: Unterstützung, die im Alltag ankommt

Die Hamburger Tafel versorgt täglich soziale Einrichtungen in der Stadt mit Lebensmitteln. Die Spende aus "Hoops Against Hunger" fließt unmittelbar in die Verteilung an Familien, Alleinerziehende, Senior:innen und wohnungslose Menschen. "Gerade in Zeiten steigender Bedarfe ist jede zusätzliche Unterstützung wertvoll. Die Aktion verbindet Sport und Solidarität auf eine Weise, die bei uns in der täglichen Arbeit spürbar ankommt. Wir bedanken uns herzlich bei Kellogg's und den Veolia Towers", erklärt Jan Henrik Hellwege, Geschäftsführer der Hamburger Tafel e.V. bei der Entgegennahme der Spende, die noch eine Überraschung enthielt: Fünf mal zwei Tickets für das Heimspiel der Towers gegen ALBA BERLIN am 14. Dezember in Hamburg, für das die Towers aus der heimischen Inselpark Arena in Wilhelmsburg in die Barclays Arena ziehen.

Ein Projekt, das Wirkung zeigt: Sportliche Leistung wird zu direkter Unterstützung

"Hoops Against Hunger" wurde 2024 von Kellogg's und den Veolia Towers ins Leben gerufen, um sportliche Leistung unmittelbar mit sozialer Unterstützung zu verknüpfen. Seitdem engagieren sich beide Partner gemeinsam dafür, das Thema Ernährungssicherheit sichtbarer zu machen und Menschen in Hamburg konkret zu unterstützen. "Wir spielen nicht nur für Punkte, sondern auch für Menschen in unserer Stadt. Zu sehen, dass unser Einsatz auf dem Feld direkt etwas bewirkt, motiviert zusätzlich. Die Übergabe heute zeigt, dass Basketball weit über das Spielfeld hinaus Wirkung haben kann", teilt Benedikt Turudic, Kapitän der Veolia Towers, die Perspektive der Mannschaft. Nicole Trembacz, Senior Brand Manager DACH Kellogg's bei Kellanova ergänzt: "Sport bewegt - und er kann gleichzeitig ein starker Treiber für gesellschaftlichen Zusammenhalt sein. Mit 'Hoops Against Hunger' möchten wir zeigen, dass jeder Punkt zählt: für das Team und für die Stadt. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit den Towers erneut einen spürbaren Beitrag für die Hamburger Tafel leisten konnten - und zukünftig weiter werden".

Starke Partnerschaft für Hamburg

Die Kooperation zwischen den Veolia Towers Hamburg und Kellogg's besteht seit 2023 und wurde erst im Juni um weitere drei Jahre verlängert - und auf ein neues Level gehoben: Seitdem ist Kellogg's Exklusivpartner und intensiviert die Zusammenarbeit sichtbar - von Aktivierungen in der Inselpark Arena über Engagement im Nachwuchsbereich (JBBL, NBBL) bis hin zur Förderung des Frauen- und Mädchenbasketballs. Wie relevant eine derartige Kooperation sowohl für die Sportförderung als auch im sozialen Engagement ist, betont Jan Fischer, Geschäftsführer der Veolia Towers: "Mit Aktionen wie 'Hoops Against Hunger' zeigen wir, dass unser Engagement weit über den Sport hinausgeht. Gemeinsam mit Kellogg's unterstützen wir die Hamburger Tafel dort, wo Hilfe direkt ankommt. Die heutige Übergabe macht sichtbar, was wir gemeinsam bewegen können".

"Better Days": Gemeinsam für Gemeinschaften und mehr Teilhabe

Das soziale Engagement rund um "Hoops Against Hunger" ist Teil der globalen "Better Days"(TM)-Strategie von Kellanova. Mit ihr verfolgt das Unternehmen das Ziel, bis 2030 das Leben von Milliarden Menschen zu verbessern - unter anderem durch die Bekämpfung von Lebensmittelarmut und die Förderung gesellschaftlicher Teilhabe. Dazu arbeitet Kellanova seit Jahren mit Organisationen wie den Tafeln zusammen. Die Kooperation mit den Veolia Towers ergänzt dieses Engagement im Bereich Sport und lokale Gemeinschaften.

Über die Veolia Towers Hamburg

Die Veolia Towers Hamburg sind ein professioneller Basketballclub mit Sitz in Hamburg Wilhelmsburg. Seit 2019 spielen sie in der easyCredit Basketball Bundesliga und vertreten die Stadt Hamburg seit 2021 international im BKT EuroCup. Der Klub steht für sportliche Leistungsbereitschaft, nachhaltige Nachwuchsförderung und gelebte Stadtteilverbundenheit. Mit Heimspielen in der Inselpark Arena, einer starken Nachwuchsarbeit und vielfältigem sozialen Engagement gehören die Towers zu den prägendsten Sportorganisationen der Metropolregion Hamburg.

Über Better Days

Better Days ist die globale Nachhaltigkeitsinitiative von Kellanova. Sie setzt sich dafür ein, durch die Marken des Unternehmens "bessere Tage" zu schaffen und jedem einen Platz am Tisch zu ermöglichen - mit vertrauenswürdigen Lebensmitteln, die Menschen und Gemeinschaften zugutekommen. Ziel der Initiative ist es, positive Veränderungen für Menschen, Umwelt und Gesellschaft zu bewirken, lokal wie global. Weitere Informationen: https://betterdayspromise.kellanova.com/

Über Kellanova

Kellanova (NYSE: K) ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Snacks und Cerealien sowie Tiefkühlkost in Nordamerika mit einer über 100-jährigen Tradition. Angetrieben von vielfältigen Marken wie Pringles®, Pop-Tarts®, Kellogg's® Choco Krispies®, Kellogg's® Tresor®, Kellogg's® Frosties®, Kellogg's® Smacks®, Kellogg's®, Crunchy Nut® haben wir bei Kellanova die Vision, das weltweit leistungsstärkste Snack-Unternehmen zu werden, indem wir das Potenzial unserer vielfältigen Marken sowie unserer engagierten Mitarbeiter voll ausschöpfen. Kellanova erwirtschaftete im Jahr 2022 einen geschätzten Nettoumsatz von 12,6 Milliarden US-Dollar. Wir bei Kellanova verfolgen das Ziel, durch unsere Markenprodukte eine bessere Welt und einen Platz am Tisch für Alle zu schaffen. Wir setzen uns für einen nachhaltigen und gerechten Zugang zu Lebensmitteln ein, indem wir uns in den Bereichen Lebensmittelknappheit, Nachhaltigkeit, Wohlbefinden sowie Gleichberechtigung, Vielfalt und Integration engagieren, mit dem Ziel, bis Ende 2030 eine bessere Welt für 4 Milliarden Menschen zu schaffen. Besuchen Sie www.Kellanova.com für weitere Informationen.

Original-Content von: KELLOGG GmbH, übermittelt durch news aktuell