KELLOGG GmbH

50.000 Euro für "Herzensprojekte": Svenja Brunckhorst und Kellogg's stärken Amateurclubs

Hamburg (ots)

Amateurvereine können bis zu 5.000 EUR für ihre Herzensprojekte gewinnen - vom Trikotsatz bis zum Ausbau der Sportanlage

Bewerbungsphase bis zum 31. Oktober: Ab sofort online möglich

Fans bestimmen die Gewinner: Abstimmung vom 01. Oktober bis 30. November

Svenja Brunckhorst, Olympiasiegerin und Managerin für Mädchen- und Frauenbasketball, ist Schirmherrin der Initiative

Kellogg's bringt den Ball ins Rollen: Mit 50.000 EUR für "Herzensprojekte" unterstützt der Cerealien-Hersteller Amateurclubs in Deutschland und der Schweiz¹. Ob neue Sportausrüstung, Trikots oder Basketballkörbe - die Teams wissen selbst, was ihnen am Herzen liegt und wofür die Förderung gebraucht wird. Ab sofort und noch bis zum 31. Oktober 2025 kann sich pro Sportverein ein Team mit seinem Herzensprojekt online unter www.kelloggs-herzensprojekt.de/bewerben bewerben. Bereits vom 01. Oktober können Fans bis zum 30. November 2025 online für ihren Favoriten abstimmen. Schirmherrin der Aktion ist die deutsche Basketball-Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst. Sie bringt ihre Erfahrung aus Leistungssport und Engagement für lokale Vereine ein und motiviert ihre Mitglieder zur Teilnahme.

"Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie bedeutend und wertvoll die Arbeit lokaler Sportvereine ist - und umso mehr, wie wichtig es ist, ihre Arbeit zu unterstützen", erklärt Svenja Brunckhorst, Botschafterin der Aktion. "Deshalb freue ich mich, dem Amateursport gemeinsam mit Kellogg's mehr Sichtbarkeit zu verleihen und Teams bei der Umsetzung ihrer Ideen zu unterstützen". Schon in der Vergangenheit hat die 33-Jährige Initiativen von Kellogg's in der Sportförderung begleitet. In dieser Rolle setzt sich die Managerin für Mädchen- und Frauenbasketball bei Alba Berlin insbesondere auch für Teilhabe und Chancengleichheit im Sport ein.

Lokaler Sport im Fokus: "Herzensprojekte" unterstützen Vereinsarbeit

Lokale Sportvereine spielen eine zentrale Rolle für die Gemeinschaft: Sie bieten Kindern und Jugendlichen nicht nur sportliche Betätigung, sondern fördern auch soziale Integration, Teamgeist und die persönliche Entwicklung. Hierzu möchte Kellogg's einen Teil beitragen und unterstützt mit der finanziellen Förderung von "Herzensprojekten" gezielt Vorhaben, die den Vereinsalltag verbessern. Insgesamt werden 50.000 EUR unter Amateurteams verteilt. Jedes Team, das bei der Abstimmung die meisten Stimmen erhält, kann bis zu 5.000 EUR für die Umsetzung gewinnen. Die Bandbreite ist groß: neue Sportausrüstung, Vereinskleidung oder Infrastruktur.

Ob Bewerben oder Abstimmen: Mitmachen ist ganz einfach*

Bewerben: Vereine reichen ihr Herzensprojekt bis 31. Oktober 2025 über ein Onlineformular ein unter: www.kelloggs-herzensprojekt.de/bewerben

Abstimmen: Vom 01. Oktober bis 30. November 2025 können Fans ihre Stimme unter www.kelloggs-herzensprojekt.de/ abgeben. Das heißt: die Voting-Phase beginnt bereits, wenn Anmeldungen noch eingereicht werden können. Wer abstimmt und seinen Wohnsitz in Deutschland hat, nimmt zusätzlich an der Verlosung von 100 Kellogg's-Gutscheinen à 25 EUR in Deutschland teil.

Gewinnen: Die Teams mit den meisten Stimmen erhalten die finanzielle Unterstützung zur Realisierung ihres Projekts.

"Mit der Förderung lokaler Vereine ist die Initiative Teil von Kellanovas globaler Better Days-Strategie, mit der wir spürbar positive Veränderungen bei den Menschen erwirken wollen. Dabei profitieren wir von der Expertise und einzigartigen Persönlichkeiten wie der von Svenja Brunckhorst", sagt Nicole Trembacz, Senior Brand Manager DACH Kellogg's bei Kellanova. "Sie an unserer Seite zu wissen, macht uns stolz. Wir freuen uns, dem Amateursport mit Herzensprojekte gemeinsam eine Bühne zu geben und hier mit einer finanziellen Förderung wirklich etwas zu bewirken". Bereits in 2024 hat Kellanova "Herzensprojekte" von Vereinen mit insgesamt 40.000 Euro unterstützt.

Weitere Informationen zu Kellogg's Herzensprojekte gibt es hier

*Die vollständigen Teilnahmebedingungen zur Bewerbung für Vereine sowie zur Abstimmung gibt es unter: https://www.kelloggs-herzensprojekt.de/conditions.

¹ In der Schweiz wird der Betrag in Schweizer Franken (CHF) ausgezahlt. Die Umrechnung erfolgt zum tagesaktuellen Wechselkurs am Datum der Auszahlung.

