KELLOGG GmbH

Kellogg's investiert in den Nachwuchs - Neue Kooperation mit dem Eimsbütteler Turnverband e.V.

Hamburg

Mit Basketball-Camps beim ETV Hamburg gibt Kellogg's Kindern und Jugendlichen die Chance, den Sport zu entdecken - und vielleicht sogar den ersten Schritt in den Profibasketball zu machen.

Basketball beginnt oft auf der Straße in der Freizeit - und mit gezielter Förderung kann daraus eine große Karriere entstehen. Mit den Kellogg's Basketball-Camps beim Eimsbütteler Turnverband e. V. (ETV) in Hamburg eröffnet der Cerealienhersteller Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, ihr Talent zu entdecken und weiterzuentwickeln.

Basketball als Chance: Kellogg's fördert Talente von morgen

Die Ferien-Camps sind für alle Leistungsstufen geöffnet: Vom Anfänger bis zum ambitionierten Nachwuchsspieler erhalten die Teilnehmenden unter professionellen Bedingungen Training in Technik, Taktik und Athletik. Zugleich stehen Teamgeist, Fairness und persönliche Entwicklung im Mittelpunkt. Besonders talentierte Spielerinnen und Spieler können in den Camps erste Schritte in Richtung Leistungssport machen - mit dem langfristigen Ziel, vielleicht eines Tages für Vereine wie die Hamburg Towers oder in der DBBL aufzulaufen.

"Für uns ist Basketball mehr als ein Spiel - es ist eine Möglichkeit, junge Menschen zu inspirieren und ihnen echte Perspektiven zu geben", erklärt Nicole Trembacz, Senior Brand Manager DACH bei Kellogg's. "Wir wollen den Nachwuchs in Deutschland aktiv fördern und hoffen, dass sich noch mehr Unternehmen diesem Engagement anschließen."

Kellogg's: Ein starker Partner des deutschen Basketballs

Seit 2022 engagiert sich Kellogg's verstärkt im deutschen Basketball. Das Unternehmen ist offizieller Partner der Veolia Towers Hamburg, des FC Bayern Basketball sowie des Deutschen Basketball Bundes (DBB) mit besonderem Fokus auf Nachwuchs- und Frauenförderung.

Mädchen im Fokus: Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst zu Gast in Hamburg

Neben den Basketball-Camps engagiert sich Kellogg's auch gezielt für den Mädchenbasketball. Erst im Februar waren die 3x3-Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst und Nationalspielerin Emily Bessoir beim "Girlsday" des ETV Hamburg zu Gast und begeisterten Mädchen für den Basketball. Mit Initiativen wie diesen möchte Kellogg's nicht nur Talente fördern, sondern auch die Sichtbarkeit des Mädchen- und Frauenbasketballs in Deutschland stärken. "Die Förderung von Mädchen im Basketball ist essenziell, um langfristig eine starke und vielfältige Basketball-Kultur in Deutschland aufzubauen. Dass wir dabei auf Partner wie Kellogg's zählen können, ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft unseres Sports", erklärt Davide Arlotto, 1. Vorsitzender des ETV Hamburg Basketball.

Über Kellanova

Kellanova (NYSE: K) ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Snacks und Cerealien sowie Tiefkühlkost in Nordamerika mit einer über 100-jährigen Tradition. Angetrieben von vielfältigen Marken wie Pringles®, Pop-Tarts®, Kellogg's® Choco Krispies®, Kellogg's® Tresor®, Kellogg's® Frosties®, Kellogg's® Smacks®, Kellogg's®, Crunchy Nut® haben wir bei Kellanova die Vision, das weltweit leistungsstärkste Snack-Unternehmen zu werden, indem wir das Potenzial unserer vielfältigen Marken sowie unserer engagierten Mitarbeiter voll ausschöpfen. Kellanova erwirtschaftete im Jahr 2022 einen geschätzten Nettoumsatz von 12,6 Milliarden US-Dollar. Wir bei Kellanova verfolgen das Ziel, durch unsere Markenprodukte eine bessere Welt und einen Platz am Tisch für Alle zu schaffen. Wir setzen uns für einen nachhaltigen und gerechten Zugang zu Lebensmitteln ein, indem wir uns in den Bereichen Lebensmittelknappheit, Nachhaltigkeit, Wohlbefinden sowie Gleichberechtigung, Vielfalt und Integration engagieren, mit dem Ziel, bis Ende 2030 eine bessere Welt für 4 Milliarden Menschen zu schaffen. Besuchen Sie www.Kellanova.com für weitere Informationen.

Über den Eimsbütteler Turnverband e. V. (ETV)

Der Eimsbütteler Turnverband e. V. (ETV Hamburg) ist mit über 21.000 Mitgliedern einer der größten Sportvereine Deutschlands. Seine Basketball-Abteilung zählt mit mehr als 700 Aktiven zu den führenden Adressen in Hamburg und gehört bundesweit zu den Top 20. Der ETV Hamburg bietet ein umfassendes Basketball-Programm für alle Altersklassen - vom Breiten- bis zum Leistungssport. Besonders erfolgreich sind die Damen in der 2. Bundesliga und die Herren in der Regionalliga. Neben dem Spielbetrieb engagiert sich der Verein in der Nachwuchsförderung mit Schul-AGs, Basketball-Camps und gezielten Förderprogrammen wie "Girlspower Hamburg" zur Stärkung des Mädchen-Basketballs. Zudem bildet der ETV Hamburg Trainer*innen und Schiedsrichter*innen aus. Mit seiner starken Community und innovativen Konzepten ist der ETV Hamburg ein zentraler Impulsgeber für den Basketball in Hamburg.

