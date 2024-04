Clearwater Analytics, LLC

France Active führt Clearwater Analytics erfolgreich ein, um die Buchhaltung für Investitionen zu optimieren

Clearwater erhöht die Transparenz, die Einhaltung der französischen GAAP und die Gesamtüberwachung der Investitionen

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), ein führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für Investitionsmanagement, Buchhaltung, Reporting und Analyse, gab heute bekannt, dass France Active nach einer fünfmonatigen Einführungsphase die Clearwater-Plattform in Betrieb genommen hat, um die Buchführung für Investitionen zu vereinfachen und das Buchhaltungsbuch zu zentralisieren. France Active gehört zu den mehr als 60 Unternehmen, die in Frankreich mit Clearwater arbeiten, und hat sich für die preisgekrönte SaaS-Plattform von Clearwater entschieden, um die lokalen Rechnungslegungsstandards einzuhalten und eine einheitliche Ausrichtung auf den Markt und die Regulierungsbehörden zu erreichen.

France Active profitiert von Clearwater in erheblichem Maße, u. a. durch eine zeitnahe Buchführung, effiziente operative Aufgaben am Periodenende und eine höhere Produktivität durch die Automatisierung von Abstimmungs- und Berichtsaufgaben. Laut den Verantwortlichen von France Active erzielen die Finanzexperten des Unternehmens eine höhere Qualität der betrieblichen und buchhalterischen Abläufe in allen Bereichen.

Als Gründe für die Wahl von Clearwater nannte die gemeinnützige Organisation das Fachwissen von Clearwater in Bezug auf die französischen GAAP, wie z. B. das Management von Prämien-/Diskontabschreibungen und Wertminderungen, einen nahtlosen Einführungsprozess und eine zentrale Anlaufstelle für Buchhaltung, Risiko, Compliance und aufsichtsrechtliche Berichterstattung.

„Wir freuen uns, zeitnahe, genaue und umfassende Informationen über unsere Anlagedaten zu haben, die uns helfen, zeitnahe Entscheidungen über unser Anlageportfolio und unsere Buchhaltung zu treffen", sagte Benoît Coujandassamy, Schatzmeister bei France Active. „Die einzigartige Mischung aus Fachwissen und der innovativen SaaS-basierten Plattform von Clearwater Analytics hilft uns dabei, die sich ändernden Rechnungslegungsstandards für Investitionen einzuhalten und die französischen GAAP-Standards zu erfüllen, was einen komplexen, manuellen Prozess vereinfacht. Die leistungsstarke Plattform von Clearwater für die Investitionsrechnung hat uns eine neue Perspektive gegeben, wie wir die täglichen Abstimmungs-, Datenvalidierungs- und Compliance-Prüfungsaufgaben auf einen Blick erledigen können. Das ist ein zusätzlicher Steuerungshebel, der unsere Finanzierungsinitiativen zugunsten engagierter Unternehmer weiter erleichtern wird."

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit France Active, um das Unternehmen bei der Vereinfachung seines Betriebsmodells, der Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Bereicherung seiner Arbeitsabläufe durch deutlich verbesserte Investitions- und Buchhaltungsdaten und -analysen zu unterstützen", so Keith Viverito, Geschäftsführender Direktor EMEA und APAC bei Clearwater Analytics. „Der Erfolg unserer Kunden liegt uns am Herzen und wir sind stolz auf unseren hohen NPS-Wert von 60+. Während unsere Plattform weiterhin einen bedeutenden Einfluss auf die Welt der Vermögensverwaltung ausübt, konzentrieren wir uns darauf, erstklassige lokalisierte Buchhaltungs- und Investitionsanalysen zu liefern, die unseren Kunden einen umfassenden Überblick über ihr Vermögen bieten und ihnen die Gewissheit geben, dass sie die fundiertesten Entscheidungen über ihre Investitionen treffen."

Informationen zu France Active

France Active ist eine französische Non-Profit-Organisation, deren Ziel die Unterstützung und Förderung des Unternehmertums ist, insbesondere bei sozial oder wirtschaftlich benachteiligten Personen und Gruppen. France Active wurde 1988 gegründet und besteht aus einem Netzwerk lokaler und regionaler Vereine in ganz Frankreich. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung durch die Bereitstellung von Finanzhilfen, Beratung und Ressourcen, um Einzelpersonen bei der Gründung und Entwicklung ihrer Unternehmen zu unterstützen.

France Active hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch die Förderung des Unternehmertums als Mittel zur Überwindung sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheiten einen Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur wirtschaftlichen Befähigung und zur kommunalen Entwicklung zu leisten. Die Organisation arbeitet mit verschiedenen Partnern zusammen, darunter öffentliche Einrichtungen, Finanzinstitute und private Unternehmen, um ihre Ziele zu erreichen und das Wachstum nachhaltiger und integrativer Unternehmen zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://franceactive.eu/.

Informationen zu Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine globale, branchenführende SaaS-Lösung, automatisiert den gesamten Lebenszyklus von Investitionen. Mit einer Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur bietet Clearwater prämierte Lösungen für die Planung von Anlageportfolios, Performance Reporting, Datenaggregation, Abgleich, Rechnungswesen, Compliance sowie Risiko- und Auftragsmanagement. Jeden Tag nutzen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und Regierungen die zuverlässigen Daten von Clearwater, um effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 7,3 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten zu tätigen, die sowohl traditionelle als auch alternative Anlageformen umfassen. Weitere Informationen zu Clearwater erhalten Sie auf der Unternehmens-Website unter clearwateranalytics.com.

