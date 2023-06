Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt

Noch bis zum 30. Juni bewerben! Wettbewerb "machen!2023" prämiert 100 gute Ideen für mehr Zusammenhalt in Ostdeutschland

Berlin/Neustrelitz (ots)

Der Engagement-Wettbewerb "machen!2023" prämiert gute Ideen, die den Zusammenhalt vor Ort stärken. Der Countdown läuft. Noch bis zum 30. Juni 2023 können Engagierte aus den ostdeutschen Bundesländern ihre Projektideen einreichen.

Menschen zusammenbringen, Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven bieten, digitale Angebote schaffen, das Leben vor Ort nachhaltiger gestalten oder Partnerschaften zwischen Nachbarregionen aufbauen - vieles kann dazu beitragen, Probleme vor Ort pragmatisch anzupacken.

Der Engagement-Wettbewerb "machen!2023" würdigt genau dieses Engagement in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands. Der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider, und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) suchen gute Ideen für die Gestaltung des Zusammenhalts vor Ort. Die Bewerbung lohnt sich: Die besten 100 können mit Preisgeldern zwischen 5.000 und 10.000 Euro in die Tat umgesetzt werden.

Der machen!2023-Preis wird in vier Kategorien vergeben:

Kategorie: "Engagement für mehr Lebensqualität und ein gutes Miteinander"

Kategorie: "Engagement für innerdeutschen und europäischen Austausch"

Kategorie: "Engagement der jungen Generation"

Kategorie: "Engagement für die Zukunft"

Bewerben können sich Vereine, Netzwerke, Bürgerbündnisse, Bürgerstiftungen und Bürgergenossenschaften, aber auch Zusammenschlüsse ohne Organisationsform, mit Sitz in ostdeutschen Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die 100 Preisträgerinnen und Preisträger werden am 26. September 2023 bei der festlichen Preisverleihung in Berlin bekannt gegeben und gefeiert.

Alle Informationen zum Wettbewerb und zur Bewerbung: www.machen-wettbewerb.de.

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt hat im Juli 2020 ihre Arbeit in Neustrelitz aufgenommen. Mit der Stiftung gibt es erstmals eine bundesweite Anlaufstelle zur Förderung ehrenamtlichen Engagements.

