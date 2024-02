Clearwater Analytics, LLC

Clearwater Analytics erweitert sein internationales Führungsteam mit der Ernennung von Keith Viverito

Boise, Idaho und London (ots/PRNewswire)

Neuer Geschäftsführer soll Clearwater-Wachstum in Europa und APAC vorantreiben

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), ein führender Anbieter von SaaS-basierten Lösungen für Investitionsmanagement, Buchhaltung, Reporting und Analyse, gab heute die Ernennung von Keith Viverito zum Managing Director, EMEA, bekannt. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in wachstumsstarken Unternehmen im Bereich der Finanzmärkte bringt Viverito eine starke Erfolgsbilanz bei der Erzielung außergewöhnlicher Ergebnisse und eine Leidenschaft für Menschen und Kundenerfolg zu Clearwater.

Bevor er zu Clearwater kam, war Viverito als Managing Director bei BlackRock tätig und leitete die Geschäftsentwicklung für das Aladdin-Geschäft in der EMEA-Region. In seiner neuen Funktion wird Viverito für die Beschleunigung der globalen Expansion von Clearwater und die Stärkung der Go-to-Market-Strategie verantwortlich sein. Sein strategischer Weitblick, seine dynamische Führungsqualitäten und sein unermüdliches Engagement für den Erfolg von Mitarbeitern und Kunden passen hervorragend zum bestehenden Team und zur Kultur von Clearwater.

„Wir freuen uns sehr, Keith im Führungsteam begrüßen zu dürfen", sagte Sandeep Sahai, CEO von Clearwater Analytics. „Keith hat ein tiefes Verständnis für unsere Branche und ist die perfekte Besetzung für die Leitung der internationalen Expansion von Clearwater. Er begann seine Karriere in Nordamerika, hat aber über ein Jahrzehnt in Europa verbracht und bringt eine einzigartige Perspektive in unser Team ein. Wir freuen uns auf seine Beiträge zur globalen Expansion, zur Förderung von Innovationen in unserem umfassenden Produktangebot und zum langfristigen Erfolg in EMEA und APAC."

„Ich fühle mich geehrt, zu diesem für unser internationales Geschäft wichtigen Zeitpunkt zu Clearwater zu stoßen, da wir in die nächste Wachstumsphase eintreten und unsere Expansion in EMEA und APAC beschleunigen", sagte Viverito. „Der Erfolg, den das Unternehmen bereits mit bedeutenden Erfolgen in diesen Märkten erzielt hat, in denen Clearwater seine alten Konkurrenten verdrängt hat, bietet eine sehr starke Grundlage für Wachstum. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der starken Führung des Unternehmens vor Ort in London, Paris, Edinburgh und Frankfurt, die es uns ermöglichen wird, schnell zu handeln."

Viverito war in leitenden Positionen bei IHS Markit, FactSet, Thomson Reuters und Tradeweb tätig, wobei er sich auf die internationalen Märkte konzentrierte. Viverito hat einen B.A. in Wirtschaftswissenschaften von der University of Illinois in Urbana-Champaign und einen MBA von der DePaul University Chicago.

Informationen zu Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine globale, branchenführende SaaS-Lösung, automatisiert den gesamten Lebenszyklus von Investitionen. Mit einer Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur bietet Clearwater prämierte Lösungen für die Planung von Anlageportfolios, Performance Reporting, Datenaggregation, Abgleich, Rechnungswesen, Compliance sowie Risiko- und Auftragsmanagement. Auf Grundlage der zuverlässigen Daten von Clearwater tätigen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und Regierungen täglich effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 6,4 Billionen USD an Vermögenswerten auf Grundlage der zuverlässigen Daten von Clearwater. Weitere Informationen zu Clearwater erhalten Sie auf der Unternehmens-Website unter clearwateranalytics.com.

