Praxis gibt 14 aufeinanderfolgende Wachstumsmonate bekannt; Transaktionsvolumen verdoppelte sich im vergangenen Jahr

Praxis, ein führender Anbieter von Software für Zahlungsorchestrierung, freut sich, 14 aufeinanderfolgende Monate mit positivem Wachstum, sowohl in Volumen als auch in Transaktionen, die über seine Plattform verarbeitet wurden, bekanntgeben zu dürfen. Das Unternehmen finanziert sich eigenständig, ist profitabel und konnte einen konstanten Anstieg der über das Praxis-System abgewickelten Transaktionen verzeichnen. Es wuchs um mehr als 10 % pro Monat und verdoppelte so fast seine Zahlen in Bezug auf Transaktionsvolumen.

„Wir befinden uns seit 14 Monaten auf einem Wachstumskurs und verlangsamen uns nicht. Praxis ist auf einem gutem Weg, 2023 unser Ziel von 4 Milliarden USD an genehmigten Transaktionsvolumen zu übertreffen. Wir schätzen unsere Partner und Händler, die ihr Vertrauen in uns setzen und Praxis als ihren zuverlässigen Partner für Zahlungen und Wachstum wählen", sagt Amit Klatchko, Mitbegründer und Geschäftsführer von Praxis.

„Praxis hat derzeit mehr als 200 aktive Kunden und unterstützt mehr als 650 Marken. Wir unterzeichnen jeden Monat Dutzende neue Verträge, wobei die große Anzahl unserer Erfolge auf Empfehlungen, Mundpropaganda und positivem Feedback von unseren Geschäftspartnern oder Freunden beruht. Dies ist ein Beweis für unsere Professionalität, das Engagement unseres Teams und die Servicequalität die wir bieten", erklärt Klatchko.

Praxis Tech hat in den letzten Monaten neue Funktionen eingeführt, die zur Verbesserung der Prozesseffizienz und zur Erhöhung der Genehmigungsraten in einer Reihe von Unternehmen eingesetzt werden. Neu veröffentlichte Funktionen wie BDCC (Background Dynamic Currency Conversion), Smart Routing, Transaction Decline Recovery mit Open Banking und Retry on Insufficient Funds haben gezeigt, dass sie die Genehmigungsraten für Industriesektoren mit hohem Transaktionsvolumen wie Investment Trading, iGaming und E-Commerce erhöhen.

Mit seiner kürzlich verbesserten Funktion für wiederkehrende Zahlungen, die ein Abonnementzahlungsmodell unterstützen soll, möchte das Unternehmen neue Vertikale bedienen. Das Angebot von Praxis für wiederkehrende Zahlungen wird durch One-Click-Zahlung und automatische Top-Up-Funktionen ergänzt, wobei alle Funktionen durch die Technologie „Merchant Initiated Transactions (MIT)" von Praxis unterstützt werden.

Praxis startete 2014 mit seinem Flaggschiff-Produkt Cashier, dessen Name schnell zum gebräuchlichen Begriff für diese Art von Zahlungssoftware wurde. Im Jahr 2022 hat Praxis seine Marke von Praxis Cashier in Praxis Tech aufgewertet, um sein erweitertes Angebot an neuen Produkten – Praxis Direct (API) und Hosted Payment Fields (HPF) – widerzuspiegeln. Praxis Tech ist PCI-zertifiziert und bietet seinen Kunden höchste Standards im Hinblick auf Datensicherheit.

Informationen zu Praxis

Praxis Tech Ltd ist ein Softwareunternehmen für Zahlungstechnologie, das Unternehmen dabei hilft, die globale Expansion zu vereinfachen und ihre Zahlungsinfrastruktur zu optimieren. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen und hat sich zu einer führenden Plattform für die Zahlungsorchestrierung für Händler entwickelt, die ihr Geschäft ausbauen, in neue globale Märkte expandieren wollen und verschiedene Zahlungslösungen integrieren möchten. Derzeit ist Praxis auf mehr als 540 PSPs und über 1.000 alternative Zahlungslösungen eingestellt und unterstützt mehr als 200 Währungen. Erfahren Sie mehr unter: https://praxis.tech/

