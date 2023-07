Praxis Tech Ltd.

Praxis Tech rüstet sich mit Upgrade für wiederkehrende Zahlungen für größeres Wachstum

Praxis Tech, ein Unternehmen für die Orchestrierung von Zahlungen, dessen Produkte und Dienstleistungen hauptsächlich auf die iGaming- und Forex-Branche ausgerichtet waren, öffnet sich mit einem umfangreichen Upgrade seiner Funktion für wiederkehrende Zahlungen für neue Branchen.

Wie zu Beginn dieses Jahres von Guy Karsenti, dem Technischen Direktor des Unternehmens, angekündigt und in dieser Woche veröffentlicht wurde, stehen wiederkehrende Zahlungen mit erweiterten Anpassungsoptionen allen Händlern zur Verfügung, die die Software von Praxis verwenden. Diese Einführung wird es Praxis ermöglichen, den wachsenden Marktanteil wiederkehrender Zahlungen zu nutzen. Mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 16,10 % wird der globale Markt für das Management von Abonnement- und wiederkehrenden Zahlungen bis zum Jahr 2030 voraussichtlich einen Wert von 22.768,38 Millionen US-Dollar erreichen.

„Ich kam Anfang des Jahres zu Praxis mit der Vision, das Produktangebot zu erweitern und das aktuelle Angebot zu verbessern. Während die Betreuung unserer bestehenden Kunden nach wie vor oberste Priorität hat, prüfen wir, wie wir unsere Plattform für die Orchestrierung des Zahlungsverkehrs auf neue Branchen ausweiten können. Wiederkehrende Zahlungen und Abonnement-Zahlungen sind einer der stärksten Trends im Online-Zahlungsverkehr und die Erschließung dieses Verbraucherverhaltens in größerem Umfang eröffnet Praxis und unseren Kunden weiteres Potenzial," so Guy Karsenti, Technischer Direktor von Praxis.

„Das Upgrade unserer Funktion für wiederkehrende Zahlungen ist eine der am meisten erwarteten Neuerungen für Praxis in letzter Zeit und ich danke unserem technischen Team für die Umsetzung. Während unsere Funktionen für wiederkehrende Zahlungen schon seit geraumer Zeit Anwendungsfälle in den Bereichen iGaming und Forex abdecken, sind wir nunmehr in der Lage, Branchen wie SAAS, Online-Bildung, Medien und Verlagswesen, persönliche Dienstleistungen wie Dating-Apps, den Einzelhandel/Verbraucher mit regelmäßigen Lieferungen, Telekommunikation, alle Arten von Unterhaltung einschließlich Video-Streaming-Diensten zu betreuen. Diese Funktionalität zu ermöglichen und neue vertikale Märkte auf diese Weise zu unterstützen, bringt Praxis in eine ganz andere Produktliga," bemerkt Amit Klatchko, Direktor und Gründer von Praxis.

Praxis hat es seit seiner Markteinführung im Jahr 2014 weit gebracht und sich mit seinem Vorzeigeprodukt Cashier einen Namen gemacht. Im Jahr 2022 benannte Praxis die Marke Praxis Cashier in Praxis Tech um, um sein erweitertes Angebot an den neuen Produkten – Praxis Direct (API) und Hosted Payment Fields (HPF) - widerzuspiegeln. Im vergangenen Jahr gehörten die Senkung und Erholung des Rückgangs zu den obersten Prioritäten des Unternehmens, mit seinen neuen Produkten wie BDCC (Background Dynamic Currency Conversion) und Retry mit Open Banking. Die neueste Ergänzung beim Lösungsangebot von Praxis ist nunmehr die Möglichkeit, wiederkehrende Zahlungen durchzuführen.

Praxis Tech Ltd. ist ein Unternehmen für Zahlungstechnologie, das Händler bei der weltweiten Expansion und der Optimierung ihrer Zahlungsinfrastruktur unterstützt. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen und hat sich zu einer führenden Plattform zur Zahlungsabwicklung für Händler entwickelt, die ihr Geschäft ausbauen, in neue globale Märkte expandieren und verschiedene Zahlungslösungen integrieren möchten. Derzeit ist Praxis mit mehr als 550 PSPs und mehr als 1000 alternativen Zahlungsmethoden verbunden. Weitere Informationen finden Sie auf: https://praxis.tech/

