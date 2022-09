Obandln.net

Anian Glockner: Das Erfolgsprinzip von PartnerInstitut

Regensburg (ots)

Anian Glockner ist der Gründer des PartnerInstituts. Als erfahrener Partnervermittler hilft er Singles dabei, den idealen Partner für sich zu finden und ihr Dating-Verhalten zu optimieren. Hier erfahren Sie, wie er und sein Team dabei vorgehen, inwiefern sich das Konzept des PartnerInstituts von klassischen Partnervermittlungen respektive von Online-Dating unterscheidet und worauf es bei der Partnersuche wirklich ankommt.

Viele Menschen sehnen sich nach einer glücklichen Partnerschaft, die ihnen Stabilität und Freude bereitet. Trotz ihrer Bemühungen um ein erfülltes Liebesleben stehen diesem Wunsch jedoch häufig diverse Hindernisse im Weg: Statt eines harmonischen Miteinanders halten ihre Beziehungen nur Streit, Uneinigkeit und Unzufriedenheit für sie bereit. "Aus Enttäuschung von der Liebe bleiben Betroffene oft jahrelang allein - vereinzelt stellen sie ihre Versuche, einen Partner zu finden, sogar vollständig ein", sagt Anian Glockner, Gründer des PartnerInsituts.

"Lange Zeit vergeblich nach dem passenden Partner zu suchen, kann frustrierend sein und den Glauben an die Liebe unter Umständen stark erschüttern. Wir zeigen Menschen, wie Partnersuche geht, ohne dabei einen Fehlschlag nach dem anderen zu erleiden - zu diesem Zweck greifen wir auf unsere umfassende Erfahrung zurück und führen sie gezielt mit ihren Traumpartnern zusammen", so der Beziehungsexperte. Anian Glockner tauschte sich bereits mit tausenden Singles über ihre Probleme aus. Auf Grundlage jahrelanger Erkenntnisse konnten er und sein Team hunderten Menschen dabei helfen, einen zu ihnen passenden Partner und damit ihr Liebesglück zu finden.

Konzept: Partnervermittlung - funktioniert das wirklich?

Die klassische Partnervermittlung genießt keinen guten Ruf - zu häufig berichten Menschen davon, sie wären von sogenannten Wald- und Wiesen-Vermittlungen über den Tisch gezogen worden. Dabei investieren sie hohe vierstellige Beträge - nicht selten in Gesprächen an Autobahnraststätten oder im Fastfood-Restaurant - und hören in der Folge oft nichts mehr von den vermeintlichen Beziehungsprofis. "Doch auch seriöse Anbieter bringen mehrheitlich nicht den ersehnten Erfolg", warnt Anian Glockner.

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diesen Missstand zu beheben und andere Menschen durch bewährte Methoden mit ihren Traumpartnern zusammenzuführen", führt er weiter aus. Das Team rund um den Experten legt dabei größten Wert auf eine durchgehende Betreuung ihrer Kunden. Laut der Beziehungsprofis spiele die permanente und lückenlose Unterstützung neben der persönlichen Vermittlung eine essenzielle Rolle, um die Partnersuche erfolgreich zu gestalten. Da sie bereits mehr als 4.000 Dates arrangiert haben, wissen sie außerdem genau, was dabei funktioniert und was nicht.

So führt das PartnerInstitut Menschen mit ihren Traumpartnern zusammen

"Unsere Partnervermittlung funktioniert deshalb so gut, weil wir sie mit einem umfangreichen Coaching verbinden", erklärt Anian Glockner. Die Profis erstellen bei professionellen Fotoshootings perfekte Dating-Fotos und sorgen durch ausführliche Anleitungen dafür, dass aus Chats zuverlässig Dates werden. Darüber hinaus bereiten die Experten rund um Anian Glockner ihre Kunden ausgiebig auf bevorstehende Verabredungen vor und zeigen ihnen in detaillierten Kursen, wie sie andere Menschen selbstbewusst und stilsicher ansprechen. Zudem erklären sie ihnen, worauf sowohl Frauen als auch Männer positiv und negativ reagieren und welche Missverständnisse zwischen den Geschlechtern entstehen können. Für einen perfekten ersten Eindruck erhalten Kunden eine umfangreiche Stilberatung.

Durch das professionelle Coaching fällt es ihren Teilnehmern leichter, an Dates mit Menschen zu kommen, die sie auch wirklich treffen wollen. So klären die Experten ihre Teilnehmer bereits vor den vermittelten Dates darüber auf, wie sie es schaffen, dass der Funke letztendlich überspringt. Dadurch stellen sie auch bei Menschen mit wenig Erfahrung im Dating ein sicheres und offenes Auftreten sicher. "Unsere Kunden müssen nicht bereits etliche Beziehungen geführt haben. Wir coachen sie von Grund auf und bereiten sie lückenlos auf ein persönliches Treffen mit möglichen Partnern vor - so findet mit unserer Unterstützung jeder innerhalb von sechs Monaten sein Liebesglück", betont Anian Glockner.

Original-Content von: Obandln.net, übermittelt durch news aktuell