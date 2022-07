Qatar Tourism

Internationaler Tag zum Schutz des Mangroven-Ökosystems der UNESCO

Ein überraschend grünes Abenteuer in Katar: Warum der Wunderbaum so wichtig ist

Anlässlich des Internationalen Tages zum Schutz des Mangroven-Ökosystems der UNESCO zeigt Qatar Tourism, warum Katars Mangroven ein Hotspot für nachhaltigen Urlaub und wichtig für die Artenvielfalt des Landes sind und dem Klimawandel entgegenwirken.

Die Wälder mit der in Katar vorherrschenden Avicenna-Marina-Art, auch bekannt als graue oder weiße Mangroven, gehören zu den wertvollsten verborgenen Schätzen des Landes und sind ein beliebtes Ziel für Urlauber, die dem Trubel der Hauptstadt Doha einmal entfliehen möchten und eine grüne Oase suchen.

Dr. Mehsin Alyafei, Professor für Umweltwissenschaften an der Universität Katar, erklärt: "Katars Mangroven sind ein wichtiges Ökosystem zum Schutz unseres Planeten im Kampf gegen den Klimawandel. Sie sind hervorragend an unsere Wüstenumgebung angepasst, benötigen kein frisches Wasser und absorbieren viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Ich habe beobachtet, dass die Mangroven im Laufe der Jahre zu einem Hotspot für Touristen, Fotografen, Vogelbeobachter und Abenteurer geworden sind. Die Mangroven werden von vielen Studenten und Wissenschaftlern gerne besucht."

Nachhaltiger Urlaubstipp

Die Mangroven von Katar gehören zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten außerhalb der Hauptstadt. Die üppig grünen Mangroven von Al Thakira liegen nur etwa 45 Autominuten nördlich von Doha. In der Nähe des Reservats können passionierte Vogelbeobachter die hölzernen Stege der sogenannten Purpurinsel (Purple Island) erkunden - einst ein bedeutender Standort für die Herstellung von Purpurfarben und bereits 200 v. Chr. ein Lagerplatz für Fischer. Kajak- und Stand-up-Paddelboard-Verleih gibt es bei mehreren Veranstaltern in der Gegend. Es wird empfohlen, im Voraus zu buchen und den Pegelstand zu prüfen, da sich die Mangroven am besten bei Flut erkunden lassen. Zu den lokalen Anbietern gehören Discover Qatar, 365 Adventures, Blue Pearl Experience und Aqua Sports. Die Preise für ein zweistündiges, geführtes Kajak- oder Paddelboard-Abenteuer für Erwachsene liegen zwischen ca. 60 und 70 Euro.

Der Schutz der Mangroven ist ein Projekt des luxuriösen Zulal Wellness Resorts von Chiva-Som und dem Bauträger Msheireb Properties. Bei Zulal können die Gäste während einer geführten Wanderung oder Bootsfahrt die Mangrovenwälder der Region erkunden, bevor sie selbst Mangrovensetzlinge pflanzen. In diesem Jahr plant das Resort, 5.000 Jungpflanzen zu setzen. Weitere Informationen über die nachhaltigen Angebote von Zulal finden Sie unter: https://www.zulal.com/sustainability/

Der Chief Operating Officer von Qatar Tourism, Berthold Trenkel, meint dazu: "Die dichten Mangrovenwälder in Katar bieten eine geschützte Umgebung für Wildtiere und sind ein idealer Ort für Naturliebhaber. Die Wälder sind lebendige Naturwunder und bieten eine exzellente grüne Atempause von der Stadt und der Wüste. Sie sind eine willkommene Ergänzung zu den anderen beliebten Ausflugszielen in Katar, dem Binnenmeer und den Sanddünen im Süden und den felsigen Ebenen von Zekreet im Westen."

Wichtig für die Biodiversität

Mangroven sind auf einzigartige Weise an die rauen Wüstenbedingungen und den hohen Salzgehalt der Meere in der Golfregion angepasst. Die Mangroven halten den starken Winden und dem Mangel an Niederschlägen in Katar stand und bieten einen Zufluchtsort für Krebstiere, Vögel, Fische und andere Arten. Mangroven fungieren als hervorragende Filtersysteme, die Sedimente und Schadstoffe absorbieren und so die Wasserqualität verbessern. Die tiefen und ausgedehnten Wurzeln der Mangrovenwälder bieten einen natürlichen Schutz für die Kinderstuben des Meeres und schützen die Küstenlinie vor Sturm- und Wellenerosion.

Als Heimat von mehr als 100 Vogelarten kommen jedes Jahr auch Hunderte von Flamingos auf ihrem Weg nach Afrika zu den Mangroven von Katar. Die größte lebende Flamingoart, der Große Flamingo, ist von November bis April in Katar anzutreffen. Andere verbreitete Zugvögel sind Möwen, Kormorane, Gänse, Stockenten und Krickenten. Für weitere Informationen über Aktivitäten auf Katars Gewässern besuchen Sie bitte: https://www.visitqatar.qa/intl-en/things-to-do/adventures/the-water

Passendes Bildmaterial zum Download

Über Katar:

Katar ist eine vom Arabischen Golf umgebene Halbinsel im Herzen des Nahen Ostens; für 80 % der Weltbevölkerung innerhalb von sechs Flugstunden erreichbar. 2022 von Numbeo als das sicherste Land der Welt bewertet, heißt Katar alle Reisenden willkommen - Gäste aus über 95 Ländern können sogar visumfrei einreisen. Katar hat eine unglaubliche Vielfalt an bequem zu erreichenden Touristenattraktionen: Eine reichhaltige Fauna und Flora - darunter Walhaie und das majestätische Nationaltier, die Arabische Oryx-Antilope - sowie zahlreiche Erlebnisangebote, die eine einzigartige Kombination aus kultureller Authentizität und Modernität bilden. Von ikonischen Museen, Rooftop-Restaurants und aufregenden Wüstenabenteuern bis hin zu weltberühmten Veranstaltungen, darunter keine Geringere als die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022(TM), ist für jeden Reisetyp und Geldbeutel etwas dabei. Transitreisende über Katar können dank der preisgünstigen Stopover-Pakete, die von Qatar Airways und Discover Qatar mit Unterstützung von Qatar Tourism angeboten werden, aus einem Urlaub zwei machen.

Über Qatar Tourism:

Qatar Tourism ist die offizielle Regierungsbehörde, die für die Entwicklung und Förderung des Tourismus in Katar verantwortlich ist und so das exponentielle Wachstum des Sektors unterstützt. Katar ist ein Reiseziel, an dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen, um ein einzigartiges Angebot an Kunst, Kultur, Sport und Abenteuer zu erleben, das auf exzellenten Service ausgerichtet ist und sowohl Familien als auch Geschäftsreisende anspricht. Qatar Tourism ist bestrebt, die gesamte touristische Wertschöpfungskette zu stärken, die lokale und internationale Besuchernachfrage zu steigern, Investitionen aus dem Ausland anzuziehen und eine Multiplikatorwirkung auf die gesamte heimische Wirtschaft zu erzielen. Die Qatar Tourism Strategy 2030 setzt das ehrgeizige Ziel, bis 2030 mehr als sechs Millionen internationale Besucher pro Jahr zu begrüßen und Katar damit zum am schnellsten wachsenden Reiseziel im Nahen Osten zu machen.

