Andreas Winhart MdL: Biontech ist nicht in der Lage, Wirksamkeit und Sicherheit seiner Impfstoffe nachzuweisen

München (ots)

Sämtliche Corona-Impfstoffe haben in der EU bislang nur eine bedingte Zulassung. Nun hat das Pharma-Unternehmen Biontech vor der US-Börsenaufsicht SEC zugegeben, dass die Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffes eventuell nicht für eine unbefristete Genehmigung ausreiche: "Wir könnten nicht in der Lage sein, eine ausreichende Wirksamkeit oder Sicherheit unseres COVID-19-Impfstoffs [...] nachzuweisen, um eine dauerhafte behördliche Zulassung in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, der Europäischen Union oder anderen Ländern zu erlangen, in denen der Impfstoff für den Notfalleinsatz zugelassen oder eine bedingte Marktzulassung erteilt wurde."

Außerdem wies der Konzern auf mögliche schwere Nebenwirkungen hin. Zudem sei die Dauerhaftigkeit der Immunreaktion nicht nachgewiesen. Und es könnten in Zukunft auch neue "Sicherheitsprobleme" auftreten.

Der Parlamentarische Geschäftsführer und gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Andreas Winhart, äußert sich dazu wie folgt:

"Pausenlos verbreiten die Impfprediger, Impfzwang-Befürworter und politischen Lobbyisten der Pharma-Industrie ihre Propaganda bezüglich der wunderbaren Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe. Und nun teilt der Biontech-Konzern selbst kleinlaut mit, dass seine Vakzine womöglich nie die Voraussetzungen für eine unbefristete Zulassung erfüllen könnten. Eine hinreichende Wirkung sei nicht nachweisbar, die Risiken seien zu hoch, die Nebenwirkungen zu schwerwiegend.

Diese skandalöse Einschätzung deckt sich mit den Ergebnissen einer neuen brisanten Studie unter der Leitung von Prof. Dr. Christine Stabell Benn von der Universität Odense in Dänemark. Aus dieser geht hervor, dass die mRNA-Impfstoffe zu keiner signifikanten Senkung des Sterbegeschehens führen. Eine eventuell geringfügige Senkung der Sterblichkeit werde durch die Zunahme kardiovaskulärer Todesfälle neutralisiert.

Nach diesen neuesten Befunden ist es nicht mehr zu verantworten, die risikoreichen Impfstoffe wahllos zu verabreichen oder die Bevölkerung gar zur Impfung zu zwingen! Die AfD hat eindringlich davor gewarnt, die Gesundheit von Millionen Menschen aufs Spiel zu setzen. Unsere Befürchtungen wurden nun bestätigt. Ich fordere die Staatsregierung auf, die massenhafte Verimpfung der experimentellen Vakzine unverzüglich einzustellen. Eine Impfung darf nur noch nach individueller Risiko-Abwägung und selbstverständlich freiwillig erfolgen."

