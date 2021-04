GO Cards GmbH

RTL testet Gutschein-Beratungskarten vom Startup GO Cards mit positivem Urteil

RTL hat den "Anwalt in der Tasche" getestet und für gut befunden. Die RTL-Reporterin Madeline Zilch sprach mit Verbraucherschützern, Anwälten sowie potenziellen Kunden und testete selbst das Angebot von GO Cards. Das Urteil: Die Gutschein-Beratungskarten von GO Cards für anwaltlichen und tierärztlichen Rat halten, was sie versprechen, und bieten jedermann einen einfachen und schnellen Weg, an 365 Tagen im Jahr kompetenten Expertenrat einzuholen.

GO Cards vermittelt über Gutschein-Beratungskarten Experten aus verschiedenen Fachgebieten über eine eigene technische Plattform an Kunden, die sofortigen Expertenrat ohne aufwendige Recherche und Terminabsprache bei gleichzeitiger Kostenkontrolle benötigen. Martin Ansel, Geschäftsführer der GO Cards GmbH: "Aktuell gehören unserem Netzwerk rund 100 Experten aus den Bereichen Rechtsberatung und Tiermedizin an. Wir wollen aber schnell weiterwachsen. Perspektivisch sollen auch Beratungen durch Hebammen, Ärzte, IT-Experten und Steuerberater hinzukommen. Wir leben von der Qualität unserer Beratungsexperten und davon, dass unseren Kunden auch wirklich weitergeholfen wird - schnell, jederzeit zugänglich und kostengünstig. Umso mehr freut es uns, dass unabhängige Tester und Verbraucherschützer zu einem positiven Ergebnis hinsichtlich unserer Leistungsfähigkeit kommen."

Die Gutschein-Beratungskarten im Wert von 30 Euro für eine 15-minütige Beratung sind online und bereits deutschlandweit im Einzelhandel, an Kiosken, Tankstellen und in über 3.000 Filialen der Deutschen Post erhältlich, u. a. dank der Zusammenarbeit mit Lekkerland, einem Unternehmen der REWE Group. Im weiteren Jahresverlauf ist der Rollout an zusätzlichen über 10.000 Point of Sales geplant.

Über GO Cards:

GO Cards ist ein Münchener Start-up und vermittelt Experten aus verschiedenen Fachgebieten über eine eigene technische Plattform an Kunden, die sofortigen Expertenrat ohne aufwendige Recherche und Terminabsprache bei gleichzeitiger Kostenkontrolle benötigen.

