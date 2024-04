Coway Co., Ltd.

Coway erhält seinen 18. Red Dot Design Award für BEREX-Massageliege

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Coway, die „Best Life Solution Company", hat den Red Dot Award 2024 erhalten und damit zum 18. Mal in Folge gewonnen. Der anhaltende Erfolg ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement des Unternehmens für innovatives Design.

Der Red Dot Design Award ist ein prestigeträchtiger internationaler Wettbewerb, der neben anderen renommierten Auszeichnungen wie iF und IDEA herausragendes Design würdigt.

In diesem Jahr wurde Coway für die BEREX-Massageliege ausgezeichnet, die in der Kategorie Gesundheitspflegeprodukte zum Gewinner ernannt wurde. Die Auszeichnung würdigt den bahnbrechenden Designansatz des Produkts, der die Grenzen des Möglichen für Innenraumgeräte neu definiert.

Die preisgekrönte BEREX-Massageliege ist eine elektrische Massageliege, die tiefe und kräftige Massagen im Liegen ermöglicht. Sie wurde für ihr innenarchitektonisches Design hoch gelobt, das sich wunderbar in jede Wohnung einfügt und die Funktionalität eines Massagebettes mit einer möbelähnlichen Ästhetik verbindet. Sie ist so konzipiert, dass sie im Alltag als Sofa im Stil einer Bank verwendet werden kann, lässt sich aber auch leicht zu einem Massagebett ausklappen, um mehr Platz zu schaffen. Die Kunden loben den modernen Stil und die neutrale Farbpalette, die mit anderen Einrichtungsgegenständen harmoniert.

Neben dem Red Dot Design Award 2024 wurde die BEREX-Massageliege bereits mit dem südkoreanischen Good Design Award 2023 und dem PIN UP Design Award 2023 ausgezeichnet.

Ein Sprecher von Coway sagte: „Wir forschen kontinuierlich daran, Produkte für unsere Schlaf- und Wellness-Marke BEREX zu entwickeln, die nicht nur ein Bedürfnis nach Funktionalität erfüllen, sondern auch ein neues Niveau an Premium-Komfort in das Leben der Kunden bringen." Er fügte hinzu: „Wir konzentrieren uns auf den Lebensstil unserer Kunden, indem wir erstklassige Produkte mit innovativen Funktionen und ästhetischem Design entwickeln, die sich wunderbar in jeden Raum einfügen."

Informationen zu Coway Co., Ltd. Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

