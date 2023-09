TerraPay

Im Ausland lebende bangladeschische Staatsangehörige erhalten durch die Partnerschaft von Nagad Limited und TerraPay Zugang zu nahtlosen grenzüberschreitenden Geldüberweisungen

Im Ausland lebende bangladeschische Staatsangehörige können jetzt weltweit auf einfache Art und Weise Geldüberweisungen vornehmen, da Nagad Limited, ein führender Anbieter von mobilen Finanzdienstleistungen in Bangladesch, sich mit TerraPay, einem globalen Zahlungsnetzwerk, zusammenschließt, um die Landschaft grenzüberschreitender Überweisungen zu revolutionieren. Diese spannende Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Region dar und bietet im Ausland lebenden bangladeschischen Staatsangehörigen eine schnelle, erschwingliche und sichere Möglichkeit, ihr hart verdientes Geld an ihre Familien in der Heimat zu überweisen.

Nagad, bekannt für sein Engagement für Innovation und kundenorientierte Lösungen, hat sich mit TerraPay zusammengeschlossen, um seine Interoperabilitätsplattform und sein riesiges Netzwerk, das sich auf 200 Länder erstreckt, zu nutzen. Diese strategische Allianz versetzt Nagad in die Lage, einen optimierten Prozess für grenzüberschreitende Überweisungen in Echtzeit zu schaffen, um sicherzustellen, dass im Ausland lebende bangladeschische Staatsangehörige und ihre Familien nicht nur Zugang zu Hochsicherheitsfunktionen haben, sondern auch den staatlichen Anreiz von 25 BDT pro 1.000 BDT erhalten, wenn sie Überweisungen in ihren Nagad-Wallets erhalten – und das alles zu minimalen Kosten.

TerraPay, bekannt für seine globale Präsenz, ist in 29 internationalen Märkten zugelassen und reguliert. TerraPay ist ein wichtiger Partner für Banken, mobile Wallets, Geldüberweisungsbetreiber, Händler und Finanzinstitute weltweit und trägt zur Schaffung eines umfassenderen und integrativen internationalen Finanzökosystems bei. Darüber hinaus verbessert die strategische Kapitalbeteiligung von Visa an TerraPay die digitale grenzüberschreitende Handelserfahrung sowohl für Verbraucher als auch für kleine und mittlere Unternehmen.

Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Nagad, sich mit der weltweiten Präsenz des TerraPay-Netzwerks zu verbinden, wodurch die Verfügbarkeit von Diensten rund um die Uhr das ganze Jahr über gewährleistet wird. Trust Bank Limited, eine angesehene private Geschäftsbank in Bangladesch, spielte eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung der Partnerschaft zwischen TerraPay und Nagad und ermöglicht es Nagad Limited, als ein von einer Bank in Bangladesch zugelassener Überweisungsdienstleister zu fungieren.

Ambar Sur, Gründer und Geschäftsführer von TerraPay, äußerte seine Begeisterung über die Partnerschaft und erklärte: „Wir freuen uns sehr über diese bedeutende Partnerschaft mit Nagad, um schnellere und sicherere Überweisungszuflüsse von im Ausland lebenden bangladeschischen Staatsangehörigen zu ermöglichen. Wallets sind die Schlüsselfaktoren für die Überweisung von Geldern nach Hause. TerraPay zielt dabei darauf ab, für den Endverbraucher, d. h. in den meisten Fällen für die Familien, einen nahtlosen und unmittelbaren Prozess zu gewährleisten. Nagad bringt unsere Marke ihrem Ziel näher, und wir freuen uns darüber, unsere Interoperabilitätsplattform wirksam einzusetzen und dabei zu helfen, das Leben von Menschen zu vereinfachen."

Tanvir A. Mishuk, Gründer und Geschäftsleiter von Nagad Limited, brachte ebenfalls seine Begeisterung über die Vereinbarung mit TerraPay zum Ausdruck: „Von Anfang an haben wir stets versucht, das Leben von Menschen zu erleichtern. Jetzt können in verschiedenen Ländern im Ausland lebende bangladeschische Staatsangehörige ihr hart verdientes Geld über Nagad Limited mit dem TerraPay-Netzwerk nach Hause schicken. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Partnerschaft eingehen konnten. Sie ist ein wahrer Segen für im Ausland lebende bangladeschische Staatsangehörige und ihre Familien."

Informationen zu TerraPay

TerraPay hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und ist der Überzeugung, dass auch die kleinste Zahlung eine ebenso sichere grenzüberschreitende Abwicklung verdient wie die größte. Die Gruppe widmet sich kontinuierlich der Weiterentwicklung eines ständig wachsenden Zahlungsverkehr-Highways, der es Unternehmen ermöglicht, transparente Kundenerfahrungen mit einer ununterbrochenen, sicheren und weltweiten Zahlungsabwicklung in Echtzeit, egal wie klein oder groß der Betrag auch sein mag, zu schaffen. TerraPay ist in 29 Märkten weltweit zugelassen und reguliert und hat sich als führender globaler Partner von Banken, mobilen Wallets, Geldüberweisungsbetreibern, Händlern und Finanzinstituten etabliert, um ein umfassenderes und integratives internationales Finanzökosystem zu schaffen. Mit Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von mehr als 7,5 Milliarden Bankkonten und mehr als 2,1 Milliarden mobilen Wallets in 121 Empfängerländern sowie 208 Sendeländern ermöglicht es TerraPay seinen Partnern, zu Wegweisern für die Verheißung einer inklusiven globalen Finanzstruktur zu werden.

