Coway Co., Ltd.

Coway gibt Finanzergebnisse für Q4 und das Geschäftsjahr 2023 bekannt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Der Umsatz von Coway im vierten Quartal 2023 erreichte 1.004,4 Mrd. KRW (+2,5% gegenüber dem Vorjahr), der Betriebsgewinn belief sich auf 166,2 Mrd. KRW (+1,5% gegenüber dem Vorjahr).

Der Jahresumsatz für das GJ 2023 belief sich auf 3.966,5 Mrd. KRW (+2,9% gegenüber dem Vorjahr) mit einem Betriebsgewinn von 731,3 Mrd. KRW (+8,0% gegenüber dem Vorjahr).

Coway plant, die Schlaf- und Wellnessmarke BEREX als Wachstumsmotor und Wettbewerbskraft auf dem globalen Markt zu fördern

Coway Co., Ltd, die „Best Life Solution Company", hat seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht.

„Wir sind stolz darauf, ein so erfolgreiches Jahr 2023 erreicht zu haben, selbst angesichts der großen Herausforderungen, die sowohl auf dem nationalen als auch auf dem internationalen Markt bestehen. Unsere stabile Leistung ist auf aktive Investitionen in Produktforschung und -entwicklung, IT, Marketing und die Nutzung des Wachstums der Schlaf- und Wellness-Marke BEREX zurückzuführen", erklärte Jangwon Seo, Geschäftsführer von Coway. „In diesem Jahr, in dem wir unsere Transformation zu einem durch Innovation gewachsenen ‚New Coway' abschließen und Coways Position als Weltmarktführer festigen, werden wir weiterhin bahnbrechende Produktlinien auf den Markt bringen und uns gleichzeitig auf BEREX als neuen Wachstumsmotor konzentrieren."

Coway meldete die folgenden Ergebnisse:

Umsatz im vierten Quartal: 1.004,4 Mrd. KRW (+2,5% gegenüber dem Vorjahr)

Operatives Ergebnis im vierten Quartal: 166,2 Mrd. KRW (+1,5% gegenüber dem Vorjahr)

Jahreseinnahmen: 3.966,5 Mrd. KRW (+2,9% gegenüber dem Vorjahr)

Jahresbetriebsgewinn: 731,3 Mrd. KRW (+8,0% gegenüber dem Vorjahr)

*Die ausgewiesenen Zahlen sind der konsolidierten K-IFRS (International Financial Reporting Standards) Rechnung entnommen.

Im Geschäftsjahr 2023 waren die starken Umsätze mit Haushaltsgeräten in erster Linie auf eine starke Leistung in Kernproduktkategorien wie Wasserreinigern sowie auf die erfolgreiche Marktexpansion und das Umsatzwachstum der Marke BEREX zurückzuführen. Diese Faktoren trugen zusammen zu einem Umsatz von 2.373,5 Mrd. KRW (+4,2 % gegenüber dem Vorjahr) bei.

2023 erwirtschafteten die Coway-Tochtergesellschaften in Übersee einen Jahresumsatz von 1.430,7 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Insbesondere die Jahresumsätze der Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und Thailand verzeichneten ein bemerkenswertes Wachstum mit einem Anstieg von 2,8 % bzw. 27,6 % im Vergleich zum Vorjahr, was zu einem Umsatz von 205,3 Mrd. KRW bzw. 101,1 Mrd. KRW führte.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

