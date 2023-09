Snap Inc.

Tag der Deutschen Einheit: Snapchat öffnet Horizonte mittels Augmented Reality

Hamburg (ots)

Snapchat setzt gemeinsam mit Partner*innen aus Kultur und Zivilgesellschaft ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Einheit.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, einem der bedeutendsten bundesweiten Feiertage, die in diesem Jahr unter dem Motto "Horizonte öffnen" in Hamburg stattfinden, rückt Snapchat mit Hilfe von Augmented Reality (AR) Vielfalt, Toleranz und Einheit in den Fokus. Mit Düzen Tekkal, der Gründerin der Bildungsbewegung GermanDream, und der ehemaligen Bundesligaspielerin Tugba Tekkal, die das Empowerment-Projekt SCORING GIRLS* ins Leben gerufen hat, ermöglicht es Snapchat der Community mit Hilfe einer AR-Lens den Appell "Ich bin Teil der deutschen Einheit" über den Horizont zu projizieren und macht damit auf die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung in Deutschland aufmerksam.

"Der Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft ist heute wichtiger denn je. Mit 15 Millionen monatlich aktiven Nutzer*innen in Deutschland und einer jungen, diversen Community, ist es Snapchat daher ein besonderes Anliegen, ein respektvolles und freundschaftliches Miteinander zu fördern. Unsere Augmented Reality Technologie bietet die Möglichkeit, sowohl historische als auch aktuelle gesellschaftlich relevante Themen zu vermitteln und deren Bedeutung - wie in diesem Fall die des 3. Oktober - für die Generation Z neu aufzuladen." sagt Lennart Wetzel, Head of Public Policy DACH bei Snap Inc.

AR Experience zaubert Botschaft in den Himmel

Mithilfe einer AR-Lens können Snapchatter*innen ihren Vornamen gepaart mit der Botschaft "Ich bin Teil der deutschen Einheit" virtuell in den Himmel schreiben und diese mit ihrer Community teilen. Die eigens für den Feiertag entwickelte Lens setzt weitere interaktive Elemente ein, die die Freund*innen der Nutzer*innen in das AR-Erlebnis mit einbeziehen. So wird aus "Ich" ein "Wir".

Den Weg zur Lens finden Snapchatter*innen über eine Push-Benachrichtigung, die am 3. Oktober an alle Snapchatter*innen gesendet wird, sowie Anzeigen in der Hamburger Innenstadt, im Snapchat Newsroom sowie auf zahlreichen Creator Profilen.

Allianz zum Tag der Deutschen Einheit

Als internationales Unternehmen mit Deutschlandsitz in Hamburg ist Snap mit Stolz offizieller Partner der Feierlichkeiten der Stadt Hamburg und interpretiert das offizielle Motto "Horizonte öffnen" mit Hilfe eigener AR-Technologie, um die Botschaft auch über die Stadtgrenzen hinaus zu teilen und ganz Deutschland teilhaben zu lassen. Weitere Unterstützung bekommt Snapchat von den Gründerinnen hinter GermanDream und SCORING GIRLS*, den Schwestern Düzen und Tugba Tekkal, die den Dialog über diese wichtigen Themen weiter anregen.

"Deutsche Einheit erinnert mich an meinen Vater, der gemeinsam mit meiner Mutter vor über 50 Jahren aus der Ostanatolien nach Deutschland geflohen ist. Er sagt immer: 'Ich habe meine Familie ins Grundgesetz gerettet.' Deutsche Einheit bedeutet für mich Zugehörigkeit und Familie", offenbart Tugba. Düzen wünscht sich für das vereinte Deutschland "Einheit in Vielfalt - und mehr Vertrauen ineinander." Gemeinsam wollen sie die Botschaft verbreiten, dass jede*r Einzelne, ganz gleich welcher Herkunft oder Geschichte, Teil des vereinten Deutschlands ist. "Deutschland schafft sich nicht ab, wenn es sich eingesteht, dass es ein Einwanderungsland ist", findet Düzen. Besonders verbunden fühlt sich Tugba "mit all den Mädchen und jungen Frauen da draußen, die sich nicht zugehörig fühlen und nicht wissen, dass sie ein elementarer Teil unserer Gesellschaft sind", denn sie kennt diese Situation aus eigener Erfahrung. "Ich wünsche mir, dass wir der Jugend vermitteln: Wir brauchen euch!"

Auch Dani Verdari, Creatorin mit koreanischen Wurzeln, wird ihre Reichweite nutzen, um die Botschaft zu teilen und ihre Unterstützung für den Zusammenhalt unserer Nation zeigen.

Snapchat freut sich auf die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg und darauf, gemeinsam mit seiner vielfältigen Community die Botschaft von Vielfalt, Toleranz und Einheit in ganz Deutschland zu verbreiten.

