UBM kauft sich groß im Zollhafen Mainz ein

UBM Development Deutschland hat im Zollhafen Mainz vier Baufelder für insgesamt mehr als 42.000 m² Geschossfläche erworben. Auf den in direkter Wasserlage gelegenen Arealen sind rund 75 Prozent für Wohnen und 25 Prozent für Gewerbe/Büro vorgesehen.

„Nach der schrittweisen Umsetzung dieser vier Developments rechnen wir mit Verkaufserlösen von insgesamt mehr als € 300 Mio.“, erklärt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG, „das macht die Bedeutung dieser Transaktion für die UBM deutlich.“ Verkäufer sind die CA Immo Deutschland GmbH und die Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG.

Für die UBM ist das Quartiersentwicklungsprojekt rund um das Mainzer Hafenbecken kein Neuland. Bereits realisiert und verkauft sind das Wohnprojekt „Waterkant“ sowie das Super 8 Hotel. Derzeit in Umsetzung sind der „Kaufmannshof“ und der „Flösserhof“, beide in Partnerschaft mit der CA Immo. In der aktuellen off-market Transaktion war die UBM daher ein logischer Käufer. Die CA Immo verkauft die Baufelder im Rahmen ihres strategischen Kapitalrotationsprogrammes, mit dem sie den Fokus klar auf große Büroimmobilien und Büroprojekte in Metropolstädten legt. Die Zollhafen Mainz GmbH & Co KG schließlich kennt die UBM aus der Vergangenheit als verlässlichen und erfahrenen Partner, der dem Quartier einen zusätzlichen Realisierungsschub verleihen wird.

„Natürlich werden wir bei allen vier Projekten auch unsere Strategie green. smart. and more. umsetzen“, betont Werner Huber, Geschäftsführer von UBM Development Deutschland“, „das verleiht dem Gebäude-Ensemble neben der Premium Wasserlage noch zusätzliche Alleinstellungsmerkmale in Bezug auf Nachhaltigkeit, Gebäudeintelligenz und Ästhetik.“

Konkret handelt es sich bei den vier Baufeldern um „Rheinwiesen II“, „Hafenspitze Highrise“, „Hafenblick I“ und „Molenkopf Nord“. Das Gebäude „Hafenspitze Highrise“ wird ein ca. 40m hohes smartes Bürohaus mit spektakulärem Ausblick auf den Hafen. Flexible Flächenkonzepte können auf rund 9.500 m² Bruttogrundfläche entwickelt werden und ermöglichen den Nutzern ein hohes Maß an Kreativität bei der Grundrissgestaltung. Gegenwärtige und künftige Bürotrends können so angeboten werden. Ziel ist die intelligente Implementierung von erneuerbaren Energien, um in Kombination mit einer smarten Gebäudeausstattung die Nebenkosten zu optimieren. Mit dem Büro Hochhaus am Zollhafen entsteht für den freien Vermietungsmarkt eine sehr besondere und gleichfalls moderne Immobilie, die den steigenden Bedarf an hochwertigen Büroflächen am Zollhafen abdecken kann.

Auf den anderen drei Baufeldern entstehen nicht weniger spektakuläre Wohnprojekte mit über 32.000 m2 Geschossfläche. Für das Grundstück „Rheinwiesen II“ wurde bereits ein Architektur-Wettbewerb durchgeführt, bei den restlichen Arealen wird zeitnah mit Gestaltungswettbewerben gestartet.

Rund um das 80.000 m² große Hafenbecken entsteht sukzessive eine urbane Mischung aus individuell gestaltbaren Stadthäusern, Eigentumswohnungen und modernen Büroimmobilien. Eine vielseitige Gastronomie sowie ein buntes Shoppingangebot machen den Zollhafen Mainz zu einer begehrten Adresse, insbesondere für Wohnungskäufer aus Mainz und der Metropolregion Frankfurt.

Mit dem Kauf dieser vier Baufelder setzt die UBM ihre strategische Ausrichtung auf die Assetklassen Wohnen und Büro weiter konsequent um.

UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Gold-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

CA Immo ist ein auf moderne Büroimmobilien spezialisierter Investor, Manager und Entwickler in den Metropol-Städten Deutschlands, Österreichs und Zentraleuropas. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Gewerbeimmobilien ab und verfügt über ein hohes Maß an eigener Baukompetenz. Die 1987 gegründete CA Immo ist im ATX der Wiener Börse gelistet und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 5,9 Mrd. € (per 30.09.2021) in Deutschland, Österreich und CEE.

Die Mainzer Stadtwerke AG gewährleistet mit ihren Tochter- und Beteiligungsunternehmen, dass Mainz und die Region rund um die Uhr zuverlässig mit Energie und Trinkwasser versorgt werden. Die SWM-Gruppe sorgt für eine verbrauchsnahe und umweltgerechte Stromproduktion, für funktionierende Strom-, Gas-, Trinkwasser- und Fernwärmenetze und für ein bezahlbares Bus- und Straßenbahnangebot in Mainz. Auf eigenen Liegenschaften entwickelt die Stadtwerke Mainz AG moderne Stadtentwicklungsprojekte. Damit übernehmen die Stadtwerke Verantwortung für die Lebensqualität einer ganzen Region.

