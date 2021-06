UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik

UMIT TIROL Infonachmittag: Erstmals nach über einem Jahr findet Studienberatung wieder am Universitäts-Campus in Hall statt

Hall in Tirol (ots)

Studienverantwortliche informieren am 25. Juni in persönlichen Beratungsgesprächen über die universitären Bachelor- und Master-Studien der Universität UMIT TIROL

Am Freitag, den 25. Juni findet an der Tiroler Privatuniversität UMIT TIROL erstmals seit über einem Jahr wieder ein Infonachmittag vor Ort am Universitätscampus in Hall statt. Ab 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr informieren die Studienverantwortlichen in persönlichen Beratungsgesprächen über die universitären Bachelor- und Master-Studien der Universität UMIT TIROL in den Bereichen Mechatronik, Elektrotechnik, Psychologie, Gesundheitswissenschaften, Public Health, Pflegewissenschaft, Nachhaltige Regional- und Destinationsentwicklung und über das Bachelor-Studium „Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus“, das gemeinsam mit der Universität Innsbruck in Landeck angeboten wird. Um eine effiziente Beratung zu gewährleisten wird unter www.umit-tirol.at/info um Anmeldung gebeten.

Studieren an der UMIT: intensive Ausbildung, individuelle Betreuung

Die Universität UMIT TIROL legt großen Wert auf eine intensive Ausbildung und auf engen persönlichen Kontakt mit den Studierenden und Lehrenden. Dementsprechend bietet die Universität UMIT TIROL beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium mit individueller Betreuung. Kleine und überschaubare Studiengruppen stellen eine Lehre auf dem höchsten Niveau sicher. Der Campus des Eduard Wallnöfer-Zentrums für medizinische Innovation in Hall in Tirol bietet ein optimales Lernumfeld.

Frühbucherbonus bis 30. Juni 2021

Speziell für Interessenten des Bachelor-Studiums Pflegewissenschaft und der Master-Studien Advanced Nursing Practice, Pflege- und Gesundheitspädagogik, Pflege- und Gesundheitsmanagement, Gesundheitswissenschaften und Health Information Management wird von der UMIT TIROL bei einer Studienanmeldung bis 30. Juni 2021 ein Frühbucherbonus von bis zu 300.—Euro für die ersten beiden Semester gewährt.

Informationen über das Studienangebot der UMIT erhalten Sie unter www.umit-tirol.at/service , lehre@umit.at oder unter der Tel. Nr. 050 8648-3817.

Infonachmittag an der Universität UMIT TIROL

Datum: 25.06.2021, 14:30 - 16:00 Uhr

Ort: Universitätscampus UMIT TIROL

Eduard Wallnöfer-Zentrum 1, 6060 Hall in Tirol, Österreich

Url: https://www.umit-tirol.at/page.cfm?vpath=meta/servicecenter/service-fuer-interessentinnen

