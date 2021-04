Sachverständigenbüro Keskin

Kfz Unfallgutachten Hamburg Eimsbüttel & Harburg da ist der Patient noch König

Hamburg (ots)

Jeder der an einen Kraftfahrzeug Sachverständigen denkt, dem fällt direkt das Szenario eines Autounfalls ein. Und es stimmt: Speziell in ebendieser Situation ist ein Spezialist äußerst häufig unabdingbar und durchweg nützlich. Dennoch gibt es noch viele andere Bereiche, in denen man von der Kompetenz eines Fachmanns einen Nutzen ziehen und viel Geld sparen kann. Das Kfz Sachverständigenbüro Keskin beispielsweise bietet eine umfangreiche Palette an Dienstleistungen, vom konventionellen Unfallgutachten über Beweisaufnahmen bis hin zur Wertermittlung eines Kraftfahrzeuges. Als Kfz Sachverständiger in Hamburg bieten die Fachmänner kostbare Unterstützung in etlichen Bereichen rund ums Auto.

Vor allem im Falle, dass Sie auf der Recherche nach "Kfz Unfallgutachten Hamburg Eimsbüttel & Harburg" sind, haben Sie in dem Gutachter Keskin den idealen Profi gefunden.

Das Büro des Kfz Sachverständigen Keskin liegt ein klein bisschen abseits der Hamburger Altstadt und bietet bereits seit 2015 kompetente Unterstützung rund ums Fahrzeug an. Die Primäraufgabe stellt in diesem Zusammenhang das gewohnte Unfallgutachten dar: Grob gesagt beschreibt es den entstandenen Schadensfall, die Wertminderung der betroffenen Unfallfahrzeuge wie auch unzählige weitere Formalitäten, welche vor allem für die Versicherung gebraucht werden. Als Geschädigter ist dieser Service nicht zu vergessen für Sie gänzlich kostenlos, die Gebühren trägt alleinig der Schädiger bzw. dessen Versicherungsgesellschaft. Ein Motiv mehr, auf Nummer sicher zu gehen und bei jedem Unfallschaden einen Profi zu engagieren.

Die einzige Sachlage, in der sich ein umfassendes Sachverständigengutachten nicht rentiert, sind Kleinschäden mit einem Wert von unter tausend EUR. Bei einem sogenannten Bagatellschaden leistet die Versicherungsgesellschaft nämlich nicht. Freilich auch in ebendiesem Fall offerieren viele Kfz-Gutachter ihre Hilfe an. Der Kfz Sachverständiger Keskin in Hamburg z. B. kann in diesem Zusammenhang ein kostengünstiges Kurzgutachten samt detaillierter Aufstellung der Kosten anfertigen.

Ein weiterer überaus signifikanter Dienstleistungsservice ist die so genannte Soforthilfe oder eine Notfallhotline. Bekanntermaßen bringt einem schon der beste Kfz-Gutachter, wenn er nicht erreichbar ist?

Ein guter Gutachter ist ständig telefonisch erreichbar und führt Sie durch den kompletten Prozess der Unfallabwicklung. Eine etwaige Beweissicherung und Dokumentation durch einen Fachmann ist in erster Linie dann unabdingbar, für den Fall, dass die Unfallschuld nicht unmissverständlich nachgewiesen wird oder sich der Unfallgegner nicht einsichtig verhält.

Nebenbei bemerkt können Sie die Wahl des Gutachters auch der Versicherungsgesellschaft überlassen. Genau dies ist jedoch nur in den seltensten Fällen zweckdienlich, da jene Gutachter oftmals nicht gerade unvoreingenommen handeln und sich teils sogar auf die Seite der Versicherungsgesellschaft schlagen. Richtiger ist es, einen neutralen und zertifizierten Gutachter Ihrer Wahl hinzuzuziehen. Als Kfz Sachverständiger in Hamburg empfiehlt sich hier zum Beispiel Sachverständigenbüro Keskin.

Der 2. Teilbereich, in dem es sich empfiehlt, einen Experten hinzuziehen, ist der Erwerb und der Verkauf eines Gebrauchtwagens. Leider Gottes sind absolut nicht alle Verkäufer komplett ehrlich und unterschlagen Defekte oder Abnutzungsspuren oftmals. Ein Lackschaden lässt sich noch unschwer mit dem bloßen Auge entdecken, im Falle, dass es um motorische Fehler und Dergleichen geht, stellt sich der Sachverhalt aber ganz anders dar. Damit man hier auf keinen Fall die sprichwörtliche Katze im Sack kauft, kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden, der ebendiese Mängel aufdeckt und die dementsprechende Wertminderung einschätzt. Aber auch als Verkäufer ist es sehr wohl von Vorteil, ein technisches Gutachten einzuholen. Schlussendlich kann es auch bei den besten Absichten einmal vorkommen, dass ein versteckter Mangel erst nach Abschluß des Verkaufs ans gefunden wird. Ein professionelles Gutachten vermeidet dann einen kostspieligen und unnötigen Streit mit dem Käufer.

Mehr Information, ebenso zum Thema "Kfz Unfallgutachten Hamburg Eimsbüttel & Harburg", erlangen Sie unter https://www.sv-keskin.de/

Original-Content von: Sachverständigenbüro Keskin, übermittelt durch news aktuell