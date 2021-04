MyPostcard

Das perfekte Geschenk - MyPostcard kooperiert mit Wunschgutschein.de

Berlin (ots)

Die Postkarten App MyPostcard kooperiert mit Wunschgutschein.de. Damit bekommen die Nutzer nun die Möglichkeit ganz persönliche Grüße an die Liebsten mit einem Gutschein zu ergänzen.

Eine Grußkarte im Briefkasten? Ob mit oder ohne Anlass sorgt sie immer für eine Überraschung und ein Lächeln beim Empfänger. Was noch besser ist als eine persönliche Karte an die Liebsten? Eine persönliche Karte zusammen mit einem Wunschgutschein! Genau deswegen kooperieren jetzt MyPostcard und Wunschgutschein.de. Das Ergebnis - ein perfektes Geschenk. Die ganz persönlichen Grüße finden Platz auf einer Grußkarte und können mit eigenen Fotos individualisiert werden. Der zusätzliche Universal-Gutschein ergänzt die persönliche Nachricht und ist zu jedem Anlass ein tolles Geschenk, egal ob Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Mutter- oder Vatertag.

Und so funktioniert's

Einfach die kostenlose MyPostcard-App aus dem App-Store herunterladen und eine Grußkarte wie gewohnt individuell gestalten. Durch eine Integration von Wunschgutschein.de in der MyPostcard App Version für Deutschland steht für das Produkt "Grußkarte" die Option "Wunschgutschein" am Ende des Kaufprozesses zur Verfügung. Dort kann die persönliche Karte mit einem Wunschgutschein im Wert von 15 EUR, 25 EUR oder 50 EUR ergänzt werden. Anschließend Grußtext und Adressfeld ausfüllen und verschicken - fertig! MyPostcard übernimmt der Druck und Versand.

Die glücklichen Beschenkten freuen sich dann nicht nur über einen ganz persönlichen Gruß, sondern können auch aus über 500 verschiedenen Partnern den passenden Shop für die Einlösung aussuchen. Dafür einfach den Wunschgutscheincode auf wunschgutschein.de eingeben, Lieblingsshop aussuchen und auf "Gutschein anfordern" klicken. Der ausgewählte Shopgutschein wird an die eingetragene Email-Adresse geschickt und ist sofort bereit zum Einlösen.

Über Wunschgutschein

WUNSCHGUTSCHEIN ist das Geschenk, das immer passt, denn WUNSCHGUTSCHEIN ist ein Gutschein, der bei über 500 Partnern online einlösbar ist. Von A wie Amazon* bis Z wie Zalando hat der Beschenkte die volle Auswahl und Sie liegen mit Ihrem Geschenk immer richtig. Mit verschiedenen Gutscheinbeträgen sowie kostenlosem Geschenkumschlag und gratis Versand.

Über MyPostcard

Die Postkarte von morgen: MyPostcard ist Deutschlands erfolgreichste Postkarten App, die es ermöglicht, eigene Fotos als echte gedruckte Postkarte zu versenden. Die App ist aktuell weltweit in zehn Sprachen verfügbar und bietet mit über 50.000 Designs das weltweit größte Postkartenangebot. MyPostcard kümmert sich mit Hilfe eines internationalen Druckerei-Netzwerkes um den Druck, die Frankierung und den weltweiten Versand der personalisierten Postkarten. Gründer und CEO ist Designer und Serial - Entrepreneur Oliver Kray. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin und einem Büro in New York beschäftigt momentan 30 Mitarbeiter und gehört im Ranking der Financial Times zu den Top 1000 Fastest Growing Companies in Europa, im Bereich E-Commerce belegt Mypostcard europaweit sogar Platz 19.

Original-Content von: MyPostcard, übermittelt durch news aktuell