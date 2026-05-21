HINTE Expo & Conference

DogWorld geht in die nächste Phase: HINTE übernimmt Veranstalterrolle für wachstumsstarkes Erfolgsformat

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München/Karlsruhe (ots)

Die etablierte Plattform für Hund, Lifestyle und Begegnung wird in neuer Konstellation weitergeführt. Veranstaltungsort bleibt die Motorworld München.

Die DogWorld startet in ihre nächste Entwicklungsphase: Nach einem erfolgreichen Gründungskapitel bündeln die Initiatoren Kay MacKenneth und Désirée Rohrer ihre Kräfte mit einem erfahrenen Veranstaltungsprofi. Die HINTE Gruppe aus Karlsruhe übernimmt künftig die Veranstalterrolle und wird das Format gemeinsam mit den Gründern strategisch und inhaltlich weiterentwickeln. Veranstaltungsort bleibt die Motorworld München.

Etabliertes Format mit klarer Positionierung

Die DogWorld hat sich in den vergangenen Jahren als eigenständige Plattform für Hundehalter, Marken und Dienstleister mit einem qualitätsorientierten Publikum etabliert. Im deutschsprachigen Raum genießt das Format eine Alleinstellung. Im Fokus stehen ein kuratiertes Ausstellerumfeld, fachlich fundierte Inhalte sowie erlebnisorientierte Programmpunkte.

Ein zentrales Element ist das DackelRace, das sich als unverwechselbares Signature-Format der Veranstaltung etabliert hat. Die Kombination aus hochwertigem Markenumfeld, emotionalem Erlebnischarakter und klarer Haltung zu Qualität und Tierwohl bildet die Grundlage für die künftige Weiterentwicklung.

Überregionale Strahlkraft und internationale Aufmerksamkeit

Im Jahr 2025 verzeichnete die DogWorld mehr als 30.000 Besucher. Neben Gästen aus München und der Region reiste das Publikum aus ganz Deutschland sowie aus Österreich und der Schweiz an.

Besondere Aufmerksamkeit erfährt das DackelRace, das 2026 in seine vierte Ausgabe geht. Das Rennen hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem medial stark beachteten Format entwickelt - mit Berichterstattung unter anderem in Großbritannien, Südamerika und im chinesischen Fernsehen. Auch die internationale Beteiligung wächst kontinuierlich: 2025 gingen Hunde aus mehreren Nationen an den Start. Zu den bekanntesten Teilnehmern zählt Weltmeisterdackel Luitpold aus Eching.

Neue Partnerschaft als Grundlage für weiteres Wachstum

Der Einstieg der HINTE Gruppe ermöglicht der DogWorld den Ausbau eines emotional starken und zugleich wirtschaftlich anschlussfähigen Themenfelds mit hoher Relevanz für Hundeliebhaber, Markenpartner und Aussteller.

Denise Wenzel, HINTE Expo & Conference: "In engem Schulterschluss mit den Gründern wollen wir die DogWorld behutsam, aber zielgerichtet weiterentwickeln. Die hohe Nachfrage zeigt, welches Potenzial in diesem Themenfeld liegt. Wir werden die Kapazitäten sukzessive erweitern und gleichzeitig die besonderen Qualitätsmerkmale dieses einzigartigen Formats weiter schärfen. Der Standort München und die Motorworld bieten dafür ein ideales Umfeld."

Kay MacKenneth, Inhaber der Marke DogWorld: "Wir haben die DogWorld in der Gründungsphase mit viel Leidenschaft aufgebaut und gemeinsam mit starken Partnern etabliert. Mit HINTE gewinnen wir nun einen erfahrenen Veranstalter, der die notwendige Struktur mitbringt und gleichzeitig ein gutes Gespür für die Besonderheiten des Formats hat."

Attraktive Plattform für Marken und Aussteller

Die DogWorld bietet Marken und Dienstleistern im Bereich Hund, Lifestyle und Zubehör eine zielgerichtete Plattform mit direktem Zugang zu einer kaufkräftigen und engagierten Zielgruppe. Durch die kuratierte Ausstellerstruktur und die emotionale Inszenierung entstehen hochwertige Kontaktpunkte zwischen Marken und Besuchern. Mit der neuen Partnerschaft wird die Plattform gezielt weiterentwickelt und perspektivisch ausgebaut.

Termine der kommenden Veranstaltungen

2026: 17.-18. Oktober

2027: 8.-10. Oktober

2028: 20.-22. Oktober

Über HINTE

Die HINTE Expo & Conference ist ein inhabergeführter Messe- und Kongressveranstalter mit Sitz in Karlsruhe. Das familiengeführte Unternehmen ist seit 80 Jahren erfolgreich in Deutschland und Europa aktiv und steht für langjährige Erfahrung in Live-Kommunikation, Fachmessen, Kongressen und Ausstellungen. Als Full-Service-Partner begleitet HINTE Veranstaltungen entlang des gesamten Messezyklus - von der Konzeption über die Organisation und Durchführung bis zur Nachbereitung - und betreut Formate in unterschiedlichen Themenfeldern.

Über Kay MacKenneth

Kay MacKenneth ist Inhaber der Marke DogWorld und konzeptioneller sowie gestalterischer Urheber des Formats. Als Designer und kreativer Entwickler war er an der Gestaltung verschiedener Museums- und Eventprojekte beteiligt, darunter im Umfeld des Mercedes-Benz-Museums in Stuttgart. Zudem initiierte er das Rollende Museum München. Mit der Übertragung der Marke an HINTE wird die nächste Entwicklungsphase der DogWorld ermöglicht.

Über Désirée Rohrer | Classic Media Group

Désirée Rohrer ist Inhaberin der Classic Media Group und begleitet die DogWorld seit ihrer Entwicklung in konzeptionellen, inhaltlichen und kommunikativen Fragen. Die Classic Media Group bleibt auch künftig in die Weiterentwicklung und Profilierung des Formats eingebunden.

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