CO2-Einsparung durch effiziente IT

1. CDR Summit von Karlsruhe in die Welt

Karlsruhe (ots)

Digitalisierung und Klimaschutz zentrale Themen | Unternehmerische Verantwortung zur Erreichung der Klimaschutzziele im Bereich der IT im Fokus | Premiere der Digitalveranstaltung aus Karlsruhe am 21.-22. Oktober

Das effiziente Zusammenwirken von Digitalisierung und Klimaschutz ist nach Auffassung von Experten eines der zentralen Themen der nächsten Jahre. Hier entwickelt sich ein neuer "Business Imperativ" als wirtschaftliche Notwendigkeit, der unternehmerische Verantwortung und das Erreichen der Klimaschutzziele mit handfesten wirtschaftlichen Erfordernissen zusammenbringen will. Im Rahmen des CDR Summit wird dieses Thema bundesweit erstmals in einer Digitalveranstaltung für ein breiteres Publikum zugänglich gemacht. Wesentliche Technologieunternehmen wie z.B. Cisco haben im September dieses Jahres ihre "Net Zero Emission Goals", also die Netto-Null-Emissionsziele, als weltweites Unternehmensziel bis 2040 angekündigt. Damit soll die komplette Wertschöpfungskette und der Einsatz eigener Produkte und Lösungen bei Kunden emissionsfrei gestaltet werden.

Die TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) strebt an, sich als Modellregion für CO2-Effizienz zu etablieren und unterstützt daher den CDR Summit als Träger. Der Vorsitzende der TRK, Dr. Frank Mentrup betont, "Klimaschutz ohne Digitalisierung wird nicht funktionieren. Gleichzeitig stellt die Digitalisierung für den Klimaschutz selbst eine große Herausforderung dar".

Für die Bundesregierung hält der Chief Digital Officer des Bundesumweltministeriums, Martin Wimmer, eine Keynote zum Thema "Vom Klimakiller zum Klimaretter - wie geht nachhaltige Digitalisierung?". Der Geschäftsführer von Bechtle Karlsruhe, Richard Einstmann, macht deutlich: "Für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens ist nicht nur die ökonomische Leistung wichtig, sondern auch der sorgfältige Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen."

Der erste CDR Summit wird als reine Digitalveranstaltung am 21. und 22. Oktober online unter www.cdr-summit.digital durchgeführt. Denise Wenzel-Hinte, Projektverantwortliche und Initiatorin bei der veranstaltenden HINTE EXPO & CONFERENCE, freut sich auf zwei Tage Praxisbeispiele, Beratung und Austausch zu nachhaltigem unternehmerischem Denken und Handeln in der IT: "Bei der Vorbereitung haben wir deutlich gespürt, dass dieses Thema brandaktuell ist und bei vielen in den Startlöchern steht. 25 hochkarätige Vorträge und Diskussionen sowie die engagierte Beteiligung von national und international bekannten Technologieunternehmen sowie das Mitwirken maßgeblicher Verbände und Institutionen der Digitalwirtschaft sorgen für eine spannende und inspirierende Premiere." Die Fortsetzung des CDR Summit im kommenden Jahre ist als hybrides Format geplant.

CDR SUMMIT Digital

DATUM: 21. - 22.10.2021

UHRZEIT: 09.45 - 15.30 Uhr

TEILNAHME: www.cdr-summit.digital/

Über den CDR Summit Digital

Der CDR Summit Digital hat das Ziel, Nachhaltigkeit im Bereich der IT-Infrastruktur in Unternehmen in den Fokus zu stellen. Corporate Digital Responsibility (CDR), ist der Teil der unternehmerischen Verantwortung, der die Auswirkungen der Schlüsseltechnologie auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft berücksichtigt. Der CDR Summit wendet sich nicht nur an Großunternehmen, sondern insbesondere auch an den Mittelstand und Start-Ups in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Veranstalter ist die HINTE Messe- und Ausstellungsgesellschaft Karlsruhe - im deutschsprachigen Raum einer der führenden privaten Messe- und Kongressveranstalter für Live-, Hybrid- und Digital-Events. Zur Realisierung dieser Digitalveranstaltung wird die Plattform des Karlsruher Digital-Start-Ups Liveline Connect genutzt. Unterstützt wird der CDR Summit Digital durch die Bechtle GmbH & Co. KG Karlsruhe (www.bechtle.com) als Hauptsponsor sowie die TechnologieRegion Karlsruhe als Träger.

Bei der Premiere des CDR SUMMIT am 21. Und 22.10.2021 sind diese Unternehmen, Institutionen und Verbände dabei: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), eco-Verband der Internetwirtschaft, Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA), Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., Apple, Bechtle AG, Cisco, Dell, Dropbox, Ecosia, Greendeal Company, Hewlett Packard Enterprise, HP Deutschland GmbH, IBM, Kyocera, Limebird, Panasonic, PlanA, T.P.I. Trippe und Partner, WiseWay.

