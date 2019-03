BB RADIO

BB RADIO verteidigt Spitzenposition im Berlin-Brandenburger Radiomarkt

Potsdam (ots)

BB RADIO zeigt erneut verlässliche Quoten im Radiomarkt. Die heute veröffentlichten Zahlen der ma 2019 Audio I beweisen es:

Mit 105.000 Hörern in der D-Stunde verteidigt BB RADIO eine Spitzenposition im Berlin-Brandenburger Radiomarkt. Besonders erfreulich: Im Homemarkt schalten täglich 500.000 Brandenburger den Sender ein; eine Steigerung von 2%. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurde erneut die absolute Marktführerschaft in Brandenburg bestätigt!

BB RADIO-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott zu den Ergebnissen: "In diesem heiß umkämpften Radiomarkt sind wir seit Jahren auf hohem Niveau dabei. Dafür danke ich meinen Mitarbeitern, die sich mit Leidenschaft und immer wieder neuen Ideen den täglichen Herausforderungen stellen. Unsere im vergangenen Jahr begonnenen Programmveränderungen zeigen positive Auswirkungen, die uns für die ma 2019 Audio II im Juli sehr optimistisch stimmen."

Detaillierte Ergebnisse der ma 2019 Audio I sind auf der Website des regionalen Vermarkters IR MediaAd, unter www.ir-media-ad.com zu finden.

Quelle: ma Audio 2019 I

Pressekontakt:

Kerstin Stooff, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0331 / 74 40-371, Funk: 0171 / 865 22 51,

E-Mail: k.stooff@bbradio.de

Original-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuell