Pylontech und BloombergNEF veröffentlichen gemeinsam Whitepaper zum globalen Markt für private Energiespeicherung

SANT'ANGELO Di Piove Di Sacco, Italien (ots/PRNewswire) - Pylon Technologies Co. Ltd. („Pylontech") gibt auf einer Pressekonferenz in Venetien am 18. Mai 2023 Pläne für den Bau seiner ersten Fabrik in Übersee in Italien bekannt. Pylon LiFeEU S.r.l., das Joint Venture mit Sitz in Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), wird das erste Werk von Pylontech in Übersee, das Energiespeicherlösungen für Kunden in Europa auf ...

mehr