Medienmitteilung: Hut 8 Wird in den Kommenden Wochen an Drei Jahreskonferenzen Teilnehmen

Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder „das Unternehmen"), einer der größten, auf Innovation ausgerichteten Pioniere für das Mining von digitalen Vermögenswerten in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur, wird in den kommenden Wochen an drei Konferenzen teilnehmen.

43. Jährliche Canaccord Genuity Growth Conference

Wer: Institutionelle Anleger sind zur Teilnahme eingeladen Wann: 7. - 10. August Wo: Intercontinental Boston Hotel (510 Atlantic Ave, Boston, MA)

3. Jährliche Needham Virtual Crypto Conference

Wer: Institutionelle, Private-Equity- und Risikokapital-Investoren sind zur Teilnahme eingeladen Wann: 7. September Wo: Virtuell ( conferences@needhamco.com)

HC Wainwright 25. Jährliche Global Investment Conference

Wer: Fachleute aus der Branche, institutionelle Anleger und öffentliche Unternehmen sind zur Teilnahme eingeladen Wann: 11. -13. September Wo: Lotte New York Palace (455 Madison Ave, New York, NY)

Sue Ennis, Vizepräsidentin für Unternehmensentwicklung, wird an diesen Veranstaltungen teilnehmen und Gespräche führen. Analysten und Investoren können sich über die unten stehenden Kontaktinformationen melden.

Informationen zu Hut 8

Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft ist das erfahrene Führungsteam von Hut 8 bestrebt, eine Computerinfrastruktur aufzubauen und diese zu betreiben, das Bitcoin-Mining, traditionelle Rechenzentren und neue Technologien, wie beispielsweise KI oder maschinelles Lernen zu unterstützten. Das Infrastruktur-Portfolio von Hut 8 umfasst sieben Standorte: fünf Hochleistungsrechenzentren in British Columbia und Ontario, die Cloud-, Co-Location-, Managed-Services-, KI-, Maschinelles Lernen- und VFX-Rendering-Computing-Lösungen anbieten, sowie zwei Standorte für Bitcoin-Mining in Süd-Alberta. Hut 8 ist seit langem für seine einzigartige Treasury-Strategie ausgezeichnet und verfügt über einen der höchsten Bestände an selbst gemintem Bitcoin von allen weltweit börsennotierten Unternehmen. Folgen Sie uns auf Twitter unter @Hut8Mining.

