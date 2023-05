Pädagogium Bad Sachsa

Endlich wieder Pfingsten - 101. Stiftungsfest der K.V. Absolvia e.V. am Pädagogium Bad Sachsa

Bild-Infos

Download

Bad Sachsa (ots)

Am Pfingstwochenende treffen sich wie jedes Jahr Mitglieder, Freunde und Gäste der Absolvia, dem Verein ehemaliger Schüler und Schülerinnen des Pädagogiums Bad Sachsa.

Nachdem das Fest in den Jahren 2020 und 2021 wegen Corona ausfallen musste, war das Bangen um das 100. Stiftungsjubiläum in 2022 groß. Die Vorbereitungen liefen schließlich schon seit mehreren Jahren. Doch glücklicherweise waren die Beschränkungen im vergangenen Jahr dann soweit reduziert worden, dass das Zusammentreffen bei schönstem Sonnenschein stattfinden konnte.

Auch dieses Jahr hoffen der Vorstand der Vereinigung und natürlich die Mitglieder auf gutes Wetter. Dann wird am Samstag Nachmittag ein nicht abreißender Strom gut gelaunter Absolvianer und Absolvianerinnen das Schultor passieren, um auf dem Schulhof unter der großen Linde alte und neue Freunde endlich wieder freudig zu begrüßen.

Einige haben sich bereits am Donnerstag zum Frühanreiser-Stammtisch oder am Freitag nach dem Aufbau von Bierwägen, Zelten und Grillstation auf dem Schulhof beim "Warm-up" nach alten Freunden umgeschaut. Zu groß ist die Neugier, wer wohl dieses Jahr "endlich mal wieder" oder "wie immer" mit dabei sein wird. Für viele Mitglieder ist das jährliche Stiftungsfest ein fester Termin im Kalender. Der schlichte Ausdruck "Pfingsten!" bedeutet für Absolvianer untereinander "Wir sehen uns natürlich an Pfingsten unter der Linde in Bad Sachsa! Du bist doch sicher auch dabei!". Wer absagen muss, erntet in der Regel empörten Prostest.

Die Absolvia ist mit fast 800 Mitgliedern die größte Vereinigung ehemaliger Schüler und Schülerinnen in Europa. Seit ihrer Gründung 1922 halten die Mitglieder engen Kontakt untereinander. Es gibt in vielen größeren Städten einen Stammtisch, als Anlaufstelle für zwischendurch. So werden Freundschaften, die oft schon vor vielen Jahren und Generationen entstanden sind, lebendig gehalten und überdauern nicht selten ein ganzes Leben. Darüber hinaus engagiert sich die Vereinigung bei der Unterstützung des Pädagogiums, unter anderem durch einen Stipendienfonds oder die "Aktivitas", eine Gruppe von Oberstufenschüler*innen, die bei vielen Anlässen rund um die Schule helfend mit anpackt und der Schülerschaft die Werte der Absolvia vorlebt.

Am Sonntag wird der formelle Teil in Form des Konvents mit Kranzniederlegung am Ehrenmal des Pädagogiums sowie der anschließenden Mitgliederversammlung absolviert. Traditioneller Abschluss des Wochenendes ist eigentlich ein großer Ball am Sonntagabend, der in diesem Jahr allerdings ausfallen muss.

Bei einem Herbsttreffen haben die Mitglieder dann noch ein weiteres Mal Gelegenheit, sich in etwas kleinerer Runde zu treffen.

Über das Internatsgymnasium Pädagogium Bad Sachsa:

Das Internatsgymnasium Pädagogium Bad Sachsa ist ein staatlich anerkanntes Gymnasium in freier Trägerschaft. Basierend auf dem Niedersächsischen Schulgesetz ersetzt das Pädagogium als anerkannte Ersatzschule ein öffentliches Gymnasium in der Region Bad Sachsa. Mit seiner staatlichen Anerkennung ist das Pädagogium berechtigt, alle gymnasialen Abschlüsse, entsprechend den Vorgaben des Landes Niedersachsen, eigenständig zu erteilen.

Träger des Pädagogiums ist der Schulverein Waldheimschule Pädagogium Bad Sachsa Kulenkampff Stiftung e. V. Der Schulverein ist gemeinnütziger Unterhaltsträger des Internatsgymnasiums Pädagogium Bad Sachsa und hat diese Funktion 1983 von der Erbengemeinschaft Kulenkampff-Pauli übernommen. Das Pädagogium Bad Sachsa hat sich zum Ziel gesetzt, die Tradition der Thüringer Reformpädagogik fortzusetzen und dabei den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden.

Weitere Informationen unter: www.internats-gymnasium.de

Original-Content von: Pädagogium Bad Sachsa, übermittelt durch news aktuell