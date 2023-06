HomeLink Ferien-Wohnungstausch e.V.

Haustausch statt Hotelurlaub: Wie der Reisetrend funktioniert und für wen er sich lohnt

Leben wie die Einheimischen: Haustausch ist in Deutschland sehr angesagt

Bild-Infos

Download

Bamberg (ots)

Ankommen und sich wohlfühlen - das ist das Prinzip von Haustausch. Statt ein Hotel zu buchen, kommen Reisende im Zuhause von Einheimischen unter. Manfred Lypold, Vorstand der Tauschplattform "HomeLink", erklärt im Gespräch, warum viel mehr Menschen so urlauben sollten. Der Geldbeutel wird schmaler, das Fernweh aber keineswegs kleiner: Viele Reisende denken aktuell darüber nach, wie sie ihre Urlaube in Zeiten von Inflation und Krieg gestalten können, ohne großartig verzichten zu müssen. Während einige auf Kurzreisen in der Nähe umsteigen, denken andere über ungewöhnlichere Lösungsansätze nach. Einer davon ist der klassische Haustausch. Der ist zum Beispiel über die internationale Plattform " HomeLink" möglich. Der deutsche Vertreter von HomeLink.org erzählt im Gespräch, warum Haustausch die Zukunft des Reisens prägen wird - und wie Urlauber davon profitieren können.

Warum Haustausch nachhaltiger und günstiger ist

Das Konzept des Haustauschs ist nicht neu, aber trotzdem noch nicht sehr verbreitet in Europa. Sie sind seit 1977 bei HomeLink, Manfred Lypold. Wie hat sich die Nachfrage in den letzten Jahren verändert?

Wir haben in diesem Jahr fast eine Million Übernachtungen durch unsere Plattform vermittelt. Seit 1953 waren es weit über 10 Mio. Sie finden bei HomeLink.org mehr als 60.000 Mitglieder aus 70 Ländern - Tendenz steigend.

Welche Länder sind am beliebtesten?

Tauschaktionen finden vor allem in Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Kanada und den Vereinigten Staaten statt.

Was sollte ich beim Haustausch beachten? Für wen ist der Haustausch die richtige Art zu reisen?

Unsere Zielgruppe sind Familien mit Kindern. Denn Wohnungstausch ist eine sehr einfache und bequeme Art des Reisens ist. Sie kommen in bewohnten Häusern unter, in denen bereits alles auf sie wartet, was sie für den Alltag im Urlaub brauchen. Aber auch Single, Rentner und Paare nutzen den Haustausch, um sich im Urlaub unter die Einheimischen zu mischen.

Original-Content von: HomeLink Ferien-Wohnungstausch e.V., übermittelt durch news aktuell