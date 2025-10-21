ARD Audiothek

„Battle of the Nerds“ – der Gameshow-Podcast mit Eva Schulz und Ralph Caspers

Weimar

Am 23. Oktober startet ARD Kultur mit „Battle of the Nerds“ seine erste Audio-Show – eine Gameshow für Serien- und Filmfans. Eva Schulz und Ralph Caspers treten im Duell um das ultimative Nerd-Wissen an, gecoacht von echten Super-Fans. Von Star Wars bis Game of Thrones – jede der vier Folgen feiert eine ikonische Film- und Serienwelt. Neue Episoden gibt’s donnerstags in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/BattleOfTheNerds) und überall, wo es Podcasts gibt.

Sie gehören seit Jahren zu den bekanntesten Wissensvermittlerinnen Deutschlands: Eva Schulz („Deutschland3000“) und Ralph Caspers („Wissen macht Ah!“, „Quarks“). Im Podcast „Battle of the Nerds“ wechseln sie die Seiten: Statt selbst Expertinnen zu sein, lassen sie sich von leidenschaftlichen Super-Fans in die beliebten Film- und Serienwelten einführen. In drei schnellen Spielrunden bringen die Nerds ihren Stars das jeweilige Fandom näher – von „Star Wars“, „Die Simpsons“ über „James Bond“ bis „Game of Thrones“.

Ungewöhnlich für Eva und Ralph: Sie starten fast ohne Vorwissen – und lernen mit jeder Runde dazu. Show-Notar Nilz Bokelberg passt genau auf und legt jedes Wort der Nerds auf die Goldwaage: Falsche Aussagen führen zu Punktabzug, und im großen Finale müssen Eva und Ralph in einem Quiz gegeneinander antreten: Wer hat besser aufgepasst und holt sich am Ende die Nerdkrone?

Die Super-Fans, die den beiden zur Seite stehen, sind echte Expertinnen und Experten ihrer Welten – manche seit ihrer Kindheit, andere bereits in zweiter oder dritter Generation. Sie alle eint große Leidenschaft und beeindruckendes Detailwissen rund um ihre Lieblingsserien.

Die Audio-Show von ARD Kultur ist eine Liebeserklärung an die Serien- und Filmkultur und rückt das Nerdtum ins Rampenlicht. „Battle of the Nerds“ zeigt, dass Pop- und Nerdkultur längst Teil unserer Alltagskultur sind – und wie sehr Filme und Serien unser Denken und Erzählen prägen. Der Podcast besticht durch charismatische Hosts, leidenschaftliche Super-Fans und ganz viel Serien-Wissen und spannende Film-Trivia. Genau das Richtige für Nerds und solche, die es werden wollen.

„Battle of the Nerds“ ist eine Produktion von Pool Artists im Auftrag von ARD Kultur. Bei Pool Artists sind Maria Lorenz-Bokelberg und Frida Morische als Executive Producer verantwortlich. Die redaktionelle Betreuung bei ARD Kultur liegt bei Kristian Costa-Zahn (Head of Content) und Franciscus Wenner.

Die vier einstündigen Folgen erscheinen ab 23. Oktober 2025 wöchentlich in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/BattleOfTheNerds) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Die Episoden im Überblick

Ab 23. Oktober

Folge 1 „Star Wars: Duell um die Macht der Fakten“

Eva und Ralph kämpfen sich durch die Star-Wars-Galaxie: Wer hat das Zeug zum Jedi-Meister? Wer verwechselt Padawan mit Palpatine? Und welcher Mandalorianer nimmt hier seinen Helm ab?

Ab 30. Oktober

Folge 2 „Die Simpsons: Eva & Ralph im knallgelben Springfield-Wahnsinn“

D’oh! Über 700 Folgen Familienchaos – Eva und Ralph gehen rein. Also ab nach Springfield, auf ein kaltes Bier in Moe’s Taverne. Wer wird zum größten Simpsons-Experten?

Ab 6. November

Folge 3 „James Bond: Mit gefährlichem Halbwissen im Dienste Ihrer Majestät“

Eva und Ralph im ultimativen 007-Wissens-Battle: Die absurdesten Stunts, die besten Gadgets und fragwürdige Bond-Girl-Rollen. Wer gewinnt das Battle of the Nerds – und wer ist nur für die Martinis hier?

Ab 13. November

Folge 4 „Game of Thrones: Feuer, Eis und Supernerds“

Dracarys! Eva und Ralph schlagen sich durch das dramatische Epos von Game of Thrones. Wer besteigt den eisernen Thron? Und wer fällt den Drachen zum Opfer?

