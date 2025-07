ARD Audiothek

"Legion: House of Scam": neuer Doku-Podcast von rbb, NDR und Undone

Berlin

Jedes Jahr werden Menschen weltweit um ihr Vermögen gebracht, weil sie im Internet auf falsche Liebes- oder Geldversprechen reinfallen. Was oft als harmloser Online-Flirt beginnt, endet für viele im Ruin. Sogenannte "Pig Butchering Scams" sind mittlerweile ein Milliardengeschäft. Was genau steckt hinter dieser Betrugsmasche? Wer sind die Opfer und wer die Betrüger?

Nach den erfolgreichen Staffeln "Legion: Hacking Anonymous" (RIAS Medienpreis 2023) und "Legion: Most Wanted" folgt nun eine neue investigative Recherche: "Legion: House of Scam". In sechs Episoden taucht der Podcast von rbb, NDR und Undone in die Welt des Online-Betrugs ein. Die Spurensuche führt Host Khesrau Behroz und sein Team quer durch Südostasien, wo sie auf kriminelle Strukturen, Menschenhandel und moderne Sklaverei stoßen. Die ersten beiden Folgen sind ab Donnerstag, 10. Juli 2025, in der ARD Audiothek verfügbar.

Zum Betrug gezwungen: Scammer, die selbst Oper sind

Bei der Betrugsmethode "Pig Butchering" wird das Opfer metaphorisch "gemästet" und dann "geschlachtet". Über soziale Medien und Dating-Plattformen bauen die Täter:innen eine romantische oder freundschaftliche Beziehung zu ihren Opfern auf - bis diese überzeugt sind, große Geldsummen z.B. in gefälschte Kryptowährungen zu investieren. Online-Scams sind zu einer Industrie geworden, allein in Deutschland werden jedes Jahr Millionen erbeutet.

Vor allem in Südostasien hat sich das Betrugsgeschäft in den vergangenen fünf Jahren professionalisiert: Entstanden sind Scam-Fabriken, in denen Hunderttausende sitzen, die andere Menschen systematisch betrügen. Doch viele dieser Scammer sind selbst Opfer. Sie werden mit falschen Jobangeboten gelockt, entführt und zum Betrügen gezwungen. Wenn sie die festgelegten Scam-Vorgaben nicht erreichen, drohen Strafen wie Folter und Misshandlung.

Recherchen in Südostasien

Für die dritte Staffel von "Legion" haben die Reporter:innen monatelang recherchiert und sind um die halbe Welt gereist. In Myanmar, direkt an der Grenze zu Thailand, stehen Scam-Fabriken inzwischen dicht an dicht. In der thailändischen Grenzstadt Mae Sot machen Khesrau Behroz und Sören Musyal ehemalige Scammer ausfindig, die in diesen Fabriken gefangen gehalten und gefoltert wurden und mittlerweile freigekommen sind. Wie sind sie in die Fänge der Scam-Bosse geraten. Wie funktioniert dieses perfide System? Wer scammt die Scammer? Auf den Philippinen begleitet das Podcast-Team eine Razzia der Sicherheitsbehörden. Außerdem reist Reporterin Sylke Grunwald für weitere Recherchen nach Hongkong, Macau und Singapur. Im Laufe der sechs Episoden kommen Opfer, Täter:innen, Ermittler:innen, Geheimdienste und NGOs zu Wort. Wohin führt die Spur des Geldes und wer profitiert am Ende?

Ab 10. Juli in der ARD Audiothek

Die ersten beiden Folgen von "Legion: House of Scam" werden am Donnerstag, 10. Juli 2025, in der ARD Audiothek veröffentlicht. Die weiteren Folgen erscheinen donnerstags im Wochenrhythmus, immer zuerst in der ARD Audiothek und jeweils eine Woche später überall dort, wo es Podcasts gibt. Der Trailer ist bereits online.

Zudem wird "Legion: House of Scam" ab 26. Juli 2025 auf radio3 vom rbb ausgestrahlt:

Folge 1: Samstag, 26.7., 16.03 Uhr

Folge 2: Samstag, 9.8., 16.03 Uhr

Folge 3: Samstag, 23.8., 16.03 Uhr

Folge 4: Samstag, 6.9., 16.03 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 10.9., 19.00 Uhr

Folge 6: Samstag, 13.9., 16.03 Uhr

Über "Legion"

"Legion: Hacking Anonymous" über das Hacker-Kollektiv Anonymous wurde 2023 mit dem deutsch-amerikanischen RIAS-Medienpreis für die beste digitale Story ausgezeichnet und war für den Grimme Online Award nominiert. Die zweite Staffel "Legion: Most Wanted", eine Recherche zur mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette, war Anfang 2024 in aller Munde und nominiert für den Deutschen Podcast Preis, in der Kategorie "Beste Journalistische Leistung".

"Legion: House of Scam" ist eine Ko-Produktion von rbb, NDR und Undone 2025.

