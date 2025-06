ARD Audiothek

Suchtgeschäft – Doku über illegale Online-Casinos

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mehr als vier Millionen Deutsche sind vom Glücksspiel abhängig oder gefährdet, süchtig zu werden. Eine Sucht, die in kurzer Zeit das Leben der Betroffenen und von Angehörigen zerstören kann – und im schlimmsten Fall im Suizid endet. Besonders gefährlich: die populären Online-Casinos.

Mit dem Glücksspiel in der Hosentasche kann jederzeit und überall im Internet viel Geld gesetzt – und verloren werden. Seit 2021 erlaubt der deutsche Staat Online-Glücksspiele. Wer ein Online-Casino betreiben will, muss dafür eine staatliche Erlaubnis beantragen und sich verpflichten, Kund:innen zu schützen und gefährdete Spieler:innen zu sperren. Doch die Regelungen haben ihre Lücken: Und noch immer verlieren Deutsche jedes Jahr Hunderte Millionen Euro bei illegalen Online-Casinos.

Die SWR-Recherche und ein Whistleblower liefern erstmals Einblicke in das skrupellose Agieren einer globalen Milliardenbranche. Mehr als 80.000 interne Dokumente belegen, wie deutsche Gesetze systematisch umgangen, Hintermänner verschleiert und Behörden in ganz Europa an der Nase herumgeführt werden. Die Spurensuche nach den Verantwortlichen führt von Deutschland über Malta bis in die Karibik. Verdeckt recherchierend beleuchten die Journalisten die Machenschaften einer Industrie, die von der Sucht ihrer Kund:innen lebt.

Das ARD Radiofeature „Suchtgeschäft. Doku über illegale Online-Casinos“ ist ab Montag, 30. Juni 2025 in den acht Wort- und Kulturwellen der ARD sowie in der ARD Audiothek zu hören.

Benjamin Breitegger arbeitet als freier Journalist u.a. für ARTE, Deutschlandradio und SWR. Ausgebildet wurde er an der Deutschen Journalistenschule. Er recherchiert gerne auf dem afrikanischen Kontinent, zuletzt auch zu Glückspiel. Seine Themen findet Breitegger vor allem in den Bereichen Politik, Soziales und Gesellschaft.

Nikolai Atefie, ist freier Investigativjournalist in Österreich und Schweden. Er recherchiert unter anderem zu Pornografie, Glücksspiel und Waffenhandel – u.a. für ORF, BBC, ZDF, DOSSIER und Sveriges Radio. Gemeinsam mit DOSSIER und Tortoise enttarnte er den Eigentümer der Video-Plattform Pornhub. In Schweden sorgte seine Recherche über sexuelle Gewalt an Minderjährigen für Aufsehen.

Regie: Nicole Paulsen

Redaktion: Christian Lerch / SWR Kultur

Produktion: Südwestrundfunk 2025

Sendetermine:

MDR Kultur Dienstag, 01. Juli 2025, 20:05 Uhr

hr2-kultur Donnerstag 03. Juli 2025, 15:04 Uhr

SWR Kultur Freitag, 04. Juli 2025, 15:05 Uhr

BR 2 Samstag, 05. Juli 2025, 13:05 Uhr

SR 2 Samstag, 05. Juli 2025, 09:05 Uhr

Bremen Zwei (RB) Samstag, 05. Juli 2025, 18:05 Uhr

NDR Info Sonntag, 06. Juli 2025, 11:05 Uhr

WDR 5 Sonntag, 06. Juli 2025, 13:04 Uhr

Eine Produktion von SWR Kultur für das ARD Radiofeature 2025

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuell