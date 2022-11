ARD Audiothek

Die ARD Audiothek ist ab sofort auch auf dem 'Big Screen' verfügbar

Köln (ots)

Ab dem 22. November 2022 können Zuschauer*innen die ARD Audiothek über ihren Smart TV und somit auf dem großen Bildschirm genießen! Den Nutzer*innen stehen damit Podcasts und Radio-Livestreams von mehr als 60 öffentlich-rechtlichen Hörfunkwellen, die bisher über die entsprechende App und eine Webversion abrufbar waren, zusätzlich auch auf dem „Big Screen” des Fernsehers zur Verfügung.

Die vielfältigen Angebote der ARD Audiothek können über die HbbTV-Startseite ausgewählt werden. Hier bietet die klar und übersichtlich designte HbbTV-Version der Audiothek jetzt auch auf dem Smart TV eine große Auswahl an Audiobeiträgen: Hörspiele, Krimis, Podcasts, Comedy, Dokumentationen, Reportagen und Wissensformate. Die Podcasts sind nach Rubriken oder Sender sortiert, sie können aber auch über den sogenannten “Entdeckermodus” gefunden werden.

Die Livestreams der Radioprogramme werden bei der Auswahl über HbbTV mit Visual Radio Elementen angereichert und bieten damit den Nutzer*innen weitergehende Informationen. Über den ARD-Login können darüber hinaus Abos, Merklisten und Playlisten genutzt werden.

Wie von der ARD Mediathek gewöhnt, können die Zuschauer*innen auch die Audiothek über die rote Taste ihrer Fernbedienung in der HbbTV Startleiste aufrufen. Die Audiothek über HbbTV ist verfügbar im Programm von Das Erste und in allen dritten Programmen der ARD sowie über ARD alpha, ONE, tagesschau24 und allen Radiosendern, die über HbbTV zur Verfügung stehen.

Die HbbTV-Version der Audiothek ist in einem gemeinsamen Projekt von ARD Online, dem ARD Play Out Center und dem Technischen Innovationsmanagement des rbb entstanden – in Verbindung mit dem ARD Competence-Center HbbTV/Plattformen unter Leitung der HA-Distribution des rbb.

Weitere Informationen zur Audiothek finden Sie hier: www.ardaudiothek.de

Original-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuell