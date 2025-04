ARD Mediathek

Täuschen. Taktieren. Überleben. Das neue Reality-Format für die ARD Mediathek: "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung"

Wer lügt? Wer kann wem vertrauen? Wer wird als nächstes gehen? Mit "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" bringt die ARD Mediathek eine hochspannende Reality-Gameshow an den Start - basierend auf dem Kult-Kartenspiel "Die Werwölfe von Düsterwald". Produziert wird das Format von ITV Studios Germany in Frankreich für die ARD Mediathek im Auftrag von BR, SWR und WDR, federführend ist der Bayerische Rundfunk.

13 Kandidat:innen, 12 Folgen, ein gefährliches Spiel: Zwischen Wahrheit und Lüge ist das Ziel, die verborgenen Werwölfe zu entlarven, bevor sie selbst aus dem Spiel scheiden. Denn drei der Teilnehmenden gehören dem geheimen "Werwolf"-Trio an, das alles daransetzt, unerkannt zu bleiben und die anderen Kandidat:innen strategisch auszuschalten.

In einem Cast, der in der deutschen Reality-Landschaft bislang unbekannt ist, setzt "Werwölfe" auf frische Gesichter und scharfsinnige Köpfe und orientiert sich konzeptionell an der erfolgreichen französischen Version des Formats. "Les Loups-Garous" auf CANAL+ verzeichnete im Oktober 2024 den erfolgreichsten Start einer Originalproduktion des Senders.

Mike Timmermann, Creative Director ITV Studios Germany: "'Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung' ist ein Realityformat mit Tiefgang - strategisch, psychologisch spannend und visuell stark inszeniert. Mit einem außergewöhnlichen Cast, viel Liebe zum Detail und einem hohen Produktionsanspruch setzen wir ein Format um, das nicht nur fesselt, sondern die Zuschauer:innen unmittelbar ins Spiel hineinzieht."

Sophie Burkhardt, Channelmanagerin ARD Mediathek: "Mit 'Werwölfe' setzt die ARD Mediathek einen besonderen Impuls im Reality-Genre: fesselnd wie ein Thriller und verbindend wie ein Spielabend. Das passt perfekt zur ARD und besonders zur ARD Mediathek."

"Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" wird im Herbst 2025 in der ARD Mediathek zu sehen sein.

Basiert auf dem Gesellschaftsspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" (Originaltitel: "Les Loups-Garous de Thiercelieux"), entwickelt von Philippe des Pallières & Hervé Marly, erschienen bei ASMODEE, vertrieben durch DreamSpark.

