"Billig bis tödlich - Fälschern auf der Spur" / NDR Dokumentation aus dem ARD Kompetenzcenter Verbraucher / Ab 14. Mai 2025 in der ARD Mediathek / Am 19. Mai um 21:00 Uhr im NDR Fernsehen

Von täuschend echten Markenklamotten bis hin zu potenziell tödlichen Medikamenten: Der Handel mit gefälschten Produkten floriert und Deutschland gehört europaweit zu den Hauptabnehmerländern. Die investigative Dokumentation "Billig bis tödlich - Fälschern auf der Spur" begibt sich auf eine brisante Spurensuche durch die Schattenwelt der Plagiate und zeigt, wie skrupellos die kriminellen Netzwerke agieren.

Undercover in den Fabriken

Ein Undercover-Ermittler dringt im Laufe des Films in die Produktionsstätten gefälschter Luxusartikel in der Türkei ein, handelt mit Fälschern über Stückzahlen und Preise und verfolgt die Spur der Waren bis nach Deutschland. Dort landen die Produkte über Social Media oder illegale Online-Shops bei ahnungslosen Käuferinnen und Käufern. Was viele nicht wissen: Laboranalysen belegen, dass in gefälschter Kleidung gefährliche Schadstoffe stecken - krebserregend, hormonell wirksam oder allergieauslösend.

Gefahr durch Fake Medikamente

Noch alarmierender: der boomende Markt für gefälschte Medikamente. Ob Botox, Ozempic oder Krebsmedikamente - gezielt werden Imitate lukrativer Wirkstoffe über gefälschte Apotheken-Webseiten vertrieben. Die Dokumentation begleitet internationale Einsatzkräfte von Zoll, Europol und sogar einen ehemaligen FBI-Agenten. Täglich kämpfen sie gegen diese kriminellen Strukturen. Labortests belegen: Viele der Imitate sind nicht nur wirkungslos, sondern in manchen Fällen sogar lebensgefährlich.

ARD Kompetenzcenter Verbraucher

Das ARD Kompetenzcenter Verbraucher unter gemeinsamer Federführung des SWR und WDR bündelt das redaktionelle Fachwissen verschiedener Rundfunkanstalten und konzentriert sich auf Themen, die für Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz Deutschland relevant sind.

