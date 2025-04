ARD Mediathek

Stark wie nie: ARD Mediathek legt deutlich zu/Serien, Filme, Dokus - das sind die erfolgreichsten Formate im ersten Quartal 2025

Die ARD Mediathek hat ihre Reichweite erneut deutlich ausgebaut: Im ersten Quartal 2025 wurde sie täglich von 3,5 Millionen Menschen genutzt. Das sind 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (erstes Quartal 2024: 2,7 Millionen). Auch beim Nutzungsvolumen legte sie stark zu: Im Schnitt streamten die Nutzerinnen und Nutzer täglich rund 3,5 Millionen Stunden Videos auf der ARD-Plattform. Die ARD Mediathek bleibt damit das reichweitenstärkste Streaming-Portale der deutschen Fernsehsender. Besonders beliebt beim Publikum war die vierteilige Polizeiserie "Spuren" mit rund 8 Millionen Abrufen. Keine andere Mediathek-Serie hat das Publikum zuletzt so gefesselt. Die spannende Mini-Serie Nina Kunzendorf und Tilman Strauß basiert auf zwei wahren Kriminalfällen und überzeugt durch die glaubwürdige Darstellung der Ermittlungsarbeit. Krimi ist auch bei den fiktionalen 90-Minütern Trumpf: Drei neue Folgen der beliebten ARD-Reihe "Nord bei Nordwest" erzielten zusammen 6,2 Millionen Abrufe. "Borowski und das Haupt der Medusa", Axel Milbergs beeindruckender Abschied als "Tatort"-Kommissar, 1,2 Millionen Mal wurde gestreamt. Spitzenwerte bei den Dokumentationen erzielte "Der Germanwings-Absturz - Chronologie eines Verbrechens", eine vierteilige Serie aus der Reihe ARD Crime Time, mit 3,4 Millionen Abrufen. Auf Platz 2 folgt die neunte Staffel der Erfolgsserie "Feuer & Flamme", deren sechs Folgen 3,1 Millionen Mal gesehen wurden. Insbesondere beim jüngeren Publikum überzeugte das Bühnenprogramm "All you can eat" von Comedian Felix Lobrecht. Das Video wurde 0,7 Millionen Mal in der ARD Mediathek aufgerufen. ARD Mediathek: das Beste aus der gesamten ARD Nachrichten, Dokumentationen, Serien, Filme, Shows und Sportevents - die ARD Mediathek vereint das gesamte Angebot der ARD. Von regional bis international: Auf der größten Streamingplattform Deutschlands stehen täglich 200.000 Programminhalte aus den Dritten, dem Ersten und der Mediathek zum Abruf bereit. Jederzeit und überall. Die ARD Mediathek - mehr als nur Streaming. Die genannten Erfolgsformate sind weiterhin in der ARD Mediathek abrufbar: ardmediathek.de

