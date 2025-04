ARD Mediathek

Nostalgie meets Comedy in "Let's play ARD!" mit Carolin Kebekus und Esther Sedlaczek - ab 5. April in der ARD Mediathek und ab 23:55 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

"Was für ein Geburtstag! Die ARD wird 75 Jahre alt und wir schmeißen eine Party mit tollen Kolleg:innen, mit denen ich sogar spielen darf. Happy Birthday, liebe ARD!", freut sich Gastgeberin und Comedienne Carolin Kebekus.

Gemeinsam mit Annette Frier, Bastian Pastewka und Torsten Sträter begibt sie sich in "Let's play ARD!" auf eine humorvolle Zeitreise durch die Geschichte der ARD.

Moderatorin Esther Sedlaczek sorgt für den spielerischen Überblick, während die Promis in zwei Teams gegeneinander antreten und versuchen, bedeutende ARD-Momente in die richtige chronologische Reihenfolge zu bringen. Wann war die ARD ihrer Zeit voraus? Was kam überraschend spät? Mit kultigen Clips und unerwarteten Aha-Momenten ist diese Spielshow eine Zeitreise durch Absurdes und Erstaunliches.

Produziert wurde "Let's play ARD!" von der bildundtonfabrik (btf GmbH) in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsflotte TV GmbH im Auftrag des WDR für die ARD. Die Redaktion im WDR hat Leona Frommelt.

"Let's play ARD! - Das Spiel mit der Zeit" - ab 5. April in der ARD Mediathek und um 23:55 Uhr im Ersten sowie am 7.4. um 23 Uhr im WDR Fernsehen.

Fotos finden Sie unter ard-foto.de.

Die Pressemappe zu "75 Jahre ARD" und zum weiteren Jubiläumsprogramm im Ersten, in der ARD Mediathek, im Hörfunk und der Podcasts finden akkreditierte Journalist:innen im Presseservice (https://presse.daserste.de).

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell