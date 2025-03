ARD Mediathek

ARDMediathek.de/ Kultur NEWSLETTER Kultur-Tipps für April 2025

Bild-Infos

Download

München (ots)

Link auf www.ardmediathek.de/kultur

STRAHLKRAFT:

"BLOCK PARTY - Peter Fox feiert mit Berlin" (SWR/rbb/ARD Kultur/hr)

ab 25. März 2025

Der Konzert- und Dokumentarfilm zeigt, wie der Künstler im Sommer 2024 kostenlose Open-Air-Konzerte an Berliner Brennpunkten veranstaltet, um Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten zu vereinen. Trotz bürokratischer Hürden bringt er mit Band, Tänzer:innen und Soundsystem Musik an Orte wie das Columbiabad oder den Görlitzer Park. Neben Konzertaufnahmen stehen drei Nachwuchsmusiker:innen im Mittelpunkt. Der Film von David Seeberg zeigt die verbindende Kraft der Musik in einer aufgeheizten Stadt.

"BLOCK PARTY - Peter Fox feiert mit Berlin" ab 25. März 2025 in der ARD Mediathek unter: https://1.ard.de/PeterFox_BlockParty?NL

und am 1. April, um 23:00 Uhr, im Ersten

KOLLEKTIV:

Hand in Hand - 30 Jahre Beatsteaks (3sat)

verfügbar bis 21. März 2025

Die Dokumentation von Ingo Schmoll zeigt die Beatsteaks hautnah - bei großen Open-Air-Konzerten, in autonomen Jugendzentren und auf ihrer Jubiläumstour. In persönlichen Porträts der Bandmitglieder und enger Wegbegleiter offenbart sich eine intime, authentische Seite der Berliner Punkrocker - voller Leidenschaft, Nahbarkeit und echter Momente. Dabei wird auch beleuchtet, warum sie nie den Mainstream-Gipfel erreichten.

https://www.ardmediathek.de/video/kulturdoku/30-jahre-beatsteaks/3sat/Y3JpZDovLzNzYXQuZGUvU0NNU190cmFuc2Zlcl9TQ01TXzEyMDhhMjM2LTRlZmMtNDJhNi1iNmFhLTMyODU3OWZlMTM4Mg

AKTEURE DES WANDELS:

Ballet Jeunesse - Von Ballett, Beats & Regelbrechern (NDR)

verfügbar bis 2. Mai 2025

Das Künstlerkollektiv Ballet Jeunesse um den Hip-Hop-Musikproduzenten Matthias Arfmann (Absolute Beginner) holt die legendären, damals revolutionären, Stücke eines Tschaikowskys, Debussys oder Prokofjews ins 21. Jahrhundert.

https://www.ardmediathek.de/video/klassik/ballet-jeunesse-ballett-und-revolution/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS8xNDkzXzIwMjItMTItMTEtMDgtMDA

AUFBEGEHREN:

Die Macht der Musik · Kulturschaffende, die sich mit Musik wehren (BR)

verfügbar: bis 27. Mai 2026

Musik hat Macht - sie verbindet, berührt und kann ein Mittel des Widerstands sein. Vier Künstler:innen nutzen sie, um sich zu wehren: Chilly Gonzales rechnet mit Richard Wagner ab, Prince White kämpft mit Jodel-Gesang gegen seine drohende Abschiebung, Farahnaz Sharifi dokumentiert in "My Stolen Planet" den Verlust von Musik und Tanz im Iran, und Ezé Wendtoin verarbeitet rassistische Erfahrungen in seinen Liedern. Ihre Musik gibt ihnen Stimme, Sichtbarkeit und Kraft.

Bild: BR / Andreas Krieger

https://www.ardmediathek.de/video/puzzle/die-macht-der-musik-kulturschaffende-die-sich-mit-musik-wehren/br/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNjaGVkdWxlU2xvdC80MDM5OTgxNTc4MTNfRjIwMjNXTzAwNjg5NkEw

PREISGEKRÖNT:

For the Drama (ARD Kultur)

verfügbar bis 19. Juni 2029

Außergewöhnliche Serie mit Blick hinter die Opern-Kulissen:

Die Mini-Serie ist bei den Proben zur Operette "Die Fledermaus" an der Bayerischen Staatsoper entstanden. Sie verbindet ein fiktionales Beziehungsdrama mit dokumentarischen Bildern der Opernwelt, auf und hinter der Bühne: Rosa (Marie Nasemann) und Gabriel (Eidin Jalali) sind die Zweitbesetzung und gerade dabei, sich zu trennen. Ihre Beziehungskrise kracht mitten in die Proben. "For the Drama" ist beim Londoner Filmfestival mit zwei Preisen ausgezeichnet worden!

https://www.ardmediathek.de/serie/for-the-drama/staffel-1/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi9mb3ItdGhlLWRyYW1h/1

SPRACHGEWALTIG:

Tipps aus der ARD Audiothek

"Alles Geschichte"-Podcast-Staffel zu 500 Jahre Bauernkrieg

Die neue vierteilige Podcast-Staffel "Das war der Bauernkrieg" von MDR, BR und SWR erzählt vom großen Bauernkrieg vor 500 Jahren. Sie beleuchtet Knechtschaft, Aufstände, Hoffnung und verlorene Schlachten und fragt, ob der Bauernkrieg eine Revolution war. Die Autoren Michael Zametzer und Stefan Nölke erkunden historische Schauplätze im Allgäu, in Württemberg, in Franken und Thüringen und sprechen mit Historikern, Museumsvertretern und Heimatforschenden.

https://www.ardaudiothek.de/episode/alles-geschichte-der-history-podcast/das-war-der-bauernkrieg-der-grosse-aufruhr-1-4/ard/14224119/

Drei Stunden "ARD Radiokulturnacht Unter Büchern" auf der Leipziger Buchmesse

Katrin Schumacher und Carsten Tesch haben unter anderen Anika Decker, Christine Koschmieder, Luisa Neubauer oder Roger de Weck zu Gast. Die gemeinsame Buchmesse-Nacht für die ARD wird vom MDR produziert und von den Kulturwellen der ARD am 29. März von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr ausgestrahlt.

https://www.ardaudiothek.de/sendung/unter-buechern-mit-katrin-schumacher/71960296/

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell