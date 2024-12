ARD Mediathek

"Fanta Vier Forever, Baby!?!"- Die Doku zur Tour

Ab 21.12.2024 in der ARD Mediathek

Aufhören oder dem Bandleben "troy" bleiben? Seit 35 Jahren sind die Hip-Hop-Legenden Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon als die "Fantastischen Vier" schon zusammen. Nun haben sie endlich wieder ein neues Album gemacht und gehen auf Tour mit spektakulären Bühnenshows. Laut, wild, immer ein Spruch auf den Lippen, so reißen die Fantas ihre Fans mit. Doch was passiert, wenn die Spots ausgehen? Die Backstage-Doku zur "Long Player Tour" liefert exklusive Einblicke, die ihre Community sonst nie zu sehen bekommt. Sie zeigt die Band abseits des Rampenlichts: echte Emotionen, ungehemmter Tourbus-Spaß und tiefe Einblicke in das Innenleben einer der größten deutschen Bands. "Fanta Vier Forever, Baby!?! - Die Doku zur Tour" ist ab 21. Dezember 2024 in der ARD Mediathek verfügbar und um 23:50 Uhr auch im Ersten zu sehen.

Vom Geheimnis wahrer Freundschaft

Die Fantastischen Vier, Kultband und Pioniere des deutschen Hip-Hops, feiern 35-jähriges Bühnenjubiläum. Ein paarmal fast getrennt, oft schmerzhaft ehrlich in der gegenseitigen Kritik - die Bandmitglieder Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon könnten unterschiedlicher nicht sein. Privat haben sie wenig miteinander zu tun, leben alle an anderen Orten - doch auf der Bühne sind sie eins. Was hält sie zusammen? Die 45-minütige Doku wirft einen Blick aus dem Hier und Jetzt auf die bewegte Geschichte der Fantastischen Vier und geht auf Spurensuche nach dem Geheimnis wahrer Freundschaft - sowohl innerhalb der Band als auch zu den Fans. Diese haben in der Doku die Chance, ihren Idolen ganz nah zu kommen, und es entstehen rührende Momente, die zeigen, wie tief diese Verbindung geht.

Den Fantas so nah wie selten zuvor

Reporter Nils Dampz ist den Fantas über viele Jahre so nah gekommen wie kaum jemand. Er begleitet die Band schon seit Jahrzehnten, genießt ihr Vertrauen, hat sie oft zum Interview getroffen. Für die Doku begleitet er die Fantas eine Woche lang in ihrer Vorbereitung und während der ersten Konzerte ihrer vielleicht letzten Tour. Herausgekommen ist ein Roadmovie mit einmaligen Schlüssellochmomenten, die die Fans sonst nie zu sehen bekommen hätten. Ergänzt wird die Doku durch zum Teil noch unveröffentlichtes Archivmaterial und privates Videomaterial der Fantastischen Vier.

Doku mit Gestaltungsraum für die Fan-Base

Einen besonderen Touch erhält die Doku durch die Fans selbst: Fans, die einen besonderen Bezug zu der Band haben, werden in ihrem persönlichen Umfeld vorgestellt und das Lebensgefühl der verschiedenen Fangenerationen widergespiegelt. Auf diversen Social-Media-Kanälen konnten die Fans den Inhalt mitgestalten. Es entstanden ungewöhnliche Perspektiven sowie originelle Gestaltungsformen - Szenen, die sonst nicht zu sehen sind.

"Fanta Vier Forever, Baby!?!" - zum Hören, Sehen, Abfeiern

Buch und Regie der 45-minütigen Doku "Fanta Vier Forever, Baby!?!" verantwortete Jonas Keinert, die Redaktion lag bei Ursula Schwedler und Sabine Harder. Neben der Doku gibt es seit 29. November 2024 die sechsteilige Musik-Doku-Podcastserie in der ARD Audiothek - mit noch mehr Geschichten und Hintergründen direkt aus dem Tourleben der Hip-Hop-Legenden. Ergänzt werden Doku und Podcast am 22. Dezember durch das Abschlusskonzert der "Long Player"-Tour in Stuttgart. Zu sehen und hören in der ARD Mediathek, im Youtube-Kanal der ARD Mediathek, im SWR , auf SWR3 sowie auf vielen ARD-Popwellen.

