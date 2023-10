"Echt - unsere Jugend", eine dokumentarische Coming-of-Age-Trilogie

ARD Mediathek

Drei Folgen à 60 Minuten, erzählt von Kim Frank / ab 23. November 2023 in der ARD Mediathek / Koproduktion im Auftrag von SWR, ARD Kultur, MDR, NDR, rbb, BR und Radio Bremen in Zusammenarbeit mit "Echt"

Ende der 90er: Die Band "Echt" hat mit Songs wie "Du trägst keine Liebe in Dir", "Weinst Du" oder "Junimond" große Hits. Ihr zweites Album "Freischwimmer" geht auf Platz eins in die Charts und hält sich ein Jahr in den Top 100. Fast genau 20 Jahre nach der Trennung von "Echt" haben sich die ehemaligen Bandmitglieder Kim, Flo, Kai, Gunnar und Puffi gefragt, ob es ein Projekt gibt, das sie noch zusammen umsetzen möchten. Weder ein neues Album noch eine Tour konnten Sie sich vorstellen. Doch sie haben sich dazu entschieden, bisher nie veröffentlichte, private Aufnahmen aus ihrer Bandzeit dokumentarisch aufzuarbeiten. Kim Frank, Sänger von "Echt" und inzwischen Autor und Filmemacher, hat daraus drei Filme produziert und geschnitten, die von ihrer gemeinsamen Jugend und ihrem Erwachsenwerden erzählen - emotional, witzig und mitreißend ehrlich. Alle drei Filme stehen ab 23. November 2023 zum Abruf in der ARD Mediathek.

Über 240 Stunden Material, verarbeitet in drei Filmen

Insgesamt mehr als 240 Stunden Filmmaterial, damals von den Bandmitgliedern aufgenommen mit der "Echt-Cam": Kim Frank nimmt das Publikum mit auf eine authentische Zeitreise vom Release der ersten Single 1998 bis zur Trennung 2002, in eine Jugend die aufregend anders und dann doch wie jede Jugend war. Er gibt mit den Filmen intime Einblicke in ihre Träume und Ängste, die erste große Liebe und Skandale, Freundschaft und Depressionen, das Popstar-Leben und Panikattacken.

"Echt - unsere Jugend"

"Echt - unsere Jugend", erzählt von Kim Frank, ist eine Koproduktion im Auftrag von SWR, ARD Kultur, MDR, NDR, rbb, BR und Radio Bremen in Zusammenarbeit mit "Echt" und wird ab 23. November in der ARD Mediathek veröffentlicht.

