Wärme und Gaumenfreuden: Kachelofen mit Garfach verwöhnt alle Sinne

Leer (ots)

Die Kraft der Flammen auf vielfältige Weise nutzen, das ist mit dem gusseisernen Heizeinsatz TURMA H80 XL möglich. Denn dieser Kachelofeneinsatz des norddeutschen Herstellers LEDA ist nicht nur als klassisches Grundgerät oder Hinterlader, sondern auch als Durchsichtgerät erhältlich. Bei der Heckbefeuerung kann der Brennstoff durch eine rückseitige Tür aus einem Nebenraum nachgelegt werden. Beim Durchsichtgerät sind die lodernden Flammen gleichzeitig in zwei Räumen zu sehen.

Mit dem Genuss-Set gekrönt

Die Krönung ist das sogenannte Genuss-Set: Ein Garfach zum Zubereiten von Speisen. Während unten im Feuerraum die Flammen tanzen, können im Aufsatz knuspriges Brot, duftender Kuchen oder ein Auflauf zubereitet werden. Für ein gutes Gelingen ist er nicht mit einem Backblech, sondern mit einem Schamotte-Speicherstein ausgestattet. Der Guss-Aufsatz ist mit Schamotte ausgekleidet und hat ein elegantes Front-Design dank doppelt verglaster Tür und Edelstahlgriff. Der besondere Clou: Der Aufsatz kann frontal oder rückwärtig auf dem Heizeinsatz verbaut werden. So kann dieser je nach Einbauwinkel direkt vom Wohnzimmer, der Essecke oder der Küche aus bedient werden. Das Feuer erleben und gemeinsam mit der Familie oder Freunden essen, werden so zum Mittelpunkt des geselligen Zusammenseins.

Schnell auf Temperatur

Und so funktioniert's: Die heißen Rauchgase der brennenden Holzscheite werden durch die zweischalige Bauweise um den geräumigen Aufsatz geführt. Das in der Scheibe integrierte Thermometer zeigt die Temperatur an. Der Hitzegrad wird über Brennstoffmenge und Luftzufuhr gesteuert und erreicht nach der ersten Holzauflage bereits ca. 200 Grad und mit dem Nachlegen weiterer Holzscheite bis zu 300 Grad. Ist der Ofen auf Temperatur, können leckere Speisen zubereitet werden.

Brennraum für extra große Holzscheite

Vollständig aus Guss hergestellt, ist der große Brennraum ebenfalls mit hochwertiger Schamotte ausgekleidet und bietet sogar Platz für 50 cm lange Holzscheite. Optimal für alle, die ihr Holz selbst sägen und hacken. Ein weiterer Pluspunkt: Der TURMA H80 XL lässt sich durch verschiedene Speichervarianten an den individuellen Heizbedarf anpassen, sodass überschüssige Wärme zunächst gespeichert und dann langsam an den Wohnraum abgegeben wird. Fazit: Die Kombination von Heizeinsatz und Genuss-Set hat nicht nur einen hohen Wohlfühlcharakter, sie macht zudem unabhängig und spart fossile Brennstoffe wie Öl, Gas und Strom. Weitere Informationen und feurige Inspirationen unter www.leda.de

