Materna mit neuem Finanzvorstand (CFO) - Dr. René Rüdinger ist neuer CFO der Materna-Gruppe

Die Materna-Gruppe verstärkt sich zum 1. September 2021 mit einem neuen Chief Financial Officer (CFO). Dr. René Rüdinger (46) übernimmt die frei gewordene Position. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler (Dr. rer. pol.) war zuvor CFO Europe Central bei Arcadis, einem globalen börsennotierten Ingenieurplanungs- und Beratungsunternehmen.

René Rüdinger verfügt über langjährige Management-Erfahrung in international agierenden Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Manufacturing und der Service-Industrie und kann dieses Know-how hervorragend bei Materna einbringen.

Erst im April hatte die Materna-Gruppe ihre Wachstumsstrategie bis zum Jahr 2025 vorgestellt, in der eine Verdopplung bei Umsatz und Mitarbeitern im Kernmarkt Deutschland, aber auch international mit Kunden in Europa, USA und Asien avisiert wird. Nach einem Rekordumsatz von 355,1 Millionen Euro im Jahr 2020 zeichnet sich auch für 2021 eine sehr positive Umsatz- und Ertragsentwicklung ab.

"Dr. René Rüdinger ist bestens vertraut mit der Unternehmenskultur in mittelständischen als auch international tätigen Unternehmen. Seine langjährige Management-Erfahrung passt hervorragend zu unserer Wachstumsstrategie, mit der wir massiv in den Ausbau unseres Portfolios, in Zukäufe, in den Mitarbeiteraufbau und die -weiterentwicklung sowie in uns als modernen Arbeitgeber investieren. Wir freuen uns sehr, ihn als neues Mitglied im #TeamMaterna begrüßen zu können", sagt Martin Wibbe, Vorstandsvorsitzender und CEO bei Materna.

"Die ambitionierte Wachstumsstrategie, die familiäre Eigentümerstruktur sowie die langjährige Reputation von Materna haben meine Begeisterung für diese Aufgabe geweckt. In enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Martin Wibbe möchte ich mit meiner Erfahrung die erfolgreiche Wachstumsstory von Materna in den nächsten Jahren weiterschreiben", erklärt René Rüdinger.

Vor seinem Wechsel zur Materna-Gruppe war Dr. René Rüdinger CFO Europe Central bei Arcadis, einem globalen börsennotierten Ingenieur- und Beratungsunternehmen. Seine vorherigen beruflichen Stationen führten ihn unter anderem über die Daimler AG, wo er als CFO und Divisionsgeschäftsführer einer Tochtergesellschaft tätig war, sowie über die indisch-stämmige Hinduja-Gruppe, innerhalb derer René Rüdinger als CEO und CFO die Tochtergesellschaft Albonair leitete. Dr. René Rüdiger schloss sein internationales Studium der Wirtschaftswissenschaften (Kassel, Lyon, Madrid) im Jahr 2000 ab und promovierte in Kassel anschließend berufsbegleitend. Er spricht vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch), hat drei Kinder und wohnt in Düsseldorf.

