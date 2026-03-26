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HP bringt KI in den Arbeitsalltag: Neue Innovationen für produktiveres Arbeiten

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Böblingen (ots)

HP Inc. (NYSE: HPQ) hat auf der diesjährigen HP Imagine neue KI-gestützte Geräte, Sicherheitsinnovationen und intelligente Workflow-Lösungen vorgestellt. Diese unterstützen Unternehmen und Einzelpersonen dabei, in einer KI-geprägten Arbeitswelt erfolgreich zu sein.

"Der Blick nach vorne zeigt: Bei 'Future of Work' geht es darum, Arbeit in einer zunehmend komplexen Welt einfacher zu machen. Bei HP setzen wir KI gezielt ein, um vernetzte Erlebnisse zu schaffen, die Unternehmen helfen, schneller voranzukommen, und Menschen dabei unterstützen, ihr Bestes zu leisten", sagte Bruce Broussard, Interim Chief Executive Officer von HP Inc. "Auf der HP Imagine 2026 zeigen wir, wie das konkret aussieht: mit Lösungen, die sicher und nahtlos zusammenarbeiten, damit unsere Kunden überall dort produktiv sein können, wo Arbeit stattfindet."

Produktivität in einer komplexen Arbeitswelt steigern

Trotz rasanter digitaler Transformation entstehen im Arbeitsalltag weiterhin Reibungsverluste. Laut HP Work Relationship Index 2025 haben nur 20 Prozent der Büroangestellten eine gesunde Beziehung zur Arbeit, und 22 Prozent berichten von Technologieproblemen, die ihre Konzentration beeinträchtigen. Die richtige Technologie macht hier den Unterschied.

Mitarbeiter mit den passenden Tools blicken doppelt so häufig positiv auf ihre Arbeit und bewerten ihre Erfahrung um 33 Punkte besser. Künstliche Intelligenz verstärkt diesen Effekt zusätzlich: Der interne Einsatz von AI PCs bei HP kann die Produktivität in Unternehmen steigern und dazu beitragen, Geschäftsprozesse effizient voranzutreiben.

On-Device Intelligence direkt am Arbeitsplatz

Um die Komplexität in modernen Arbeitsumgebungen weiter zu reduzieren, stellt HP mit HP IQ eine Lösung auf ausgewählten Geräten vor, die lokale, gerätebasierte Intelligenz mit kontextbasierter Konnektivität und zentraler Verwaltung im Unternehmen verbindet. Das schafft neue Maßstäbe für Produktivität und Zusammenarbeit über HP AI PCs und Workplace Devices hinweg.

HP IQ wird erstmals auf der nächsten Generation der HP EliteBook X G2 AI PCs verfügbar sein. Zu den ersten On-Device-KI-Funktionen gehören:

Ask IQ: Reagiert auf Text- und Spracheingaben und liefert kontextbezogene Antworten sowie Handlungsempfehlungen.

Analyze: Unterstützt Anwender bei der Interaktion mit persönlichen Dateien (u. a. PDF, TXT, DOC, PPT), erstellt Zusammenfassungen und liefert umsetzbare Erkenntnisse.

Notes & Knowledge: Dokumentiert fortlaufend Interaktionen, sodass Nutzer nahtlos an vorherige Inhalte anknüpfen können, und organisiert Notizen für eine einfache Suche und Weitergabe.

Meeting Agent reduziert manuellen Aufwand, verhindert Informationsverlust und hält Meetings fokussiert.

Entwickelt für eine vernetzte, KI-gestützte Arbeitswelt

Für die Anforderungen von Büroarbeitsplätzen und mobilen Professionals stellt HP das EliteBook 6 G2q Next Gen AI PC vor. Das Gerät vereint leistungsstarke KI-Rechenleistung, vernetzte Nutzungserlebnisse, lange Akkulaufzeit und ein hochwertiges Design in einem leichten, schlanken Formfaktor.

Hohe Produktivität für fortschrittliche, agentenbasierte KI-Workflows dank bis zu 85 TOPS NPU-Leistung auf Basis der Snapdragon® X2 Elite- und X2 Plus-Prozessoren. Das erlaubt schnelle, lokale KI-Anwendungen auf diesem Copilot+ PC, dessen Leistung je nach Software, Konfiguration und Einsatz variieren kann. HP arbeitet hierfür mit mehr als 100 ISV-Partnern zusammen, darunter Rakuten, Goodnotes und Guidde.

Produktives Arbeiten den ganzen Tag über dank langer Akkulaufzeit und guter Konnektivität. Mit HP Go 5G profitieren Nutzer von umfangreichem Datenvolumen und einer automatischen Netzwahl für die jeweils beste verfügbare Verbindung.

Optimiert für hybrides Arbeiten durch ein schlankes, leichtes Gehäuse, weshalb der Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsorten erleichtert wird. Das Gerät ist in der Farbvariante Glacier Silver erhältlich.

Umfassender Schutz für moderne Arbeitsumgebungen durch integrierte Sicherheitsfunktionen wie HP Wolf Pro Security mit Next Gen Antivirus (NGAV) sowie eine neue physische Manipulationserkennung, die das Gerät bei Öffnung des Gehäuses automatisch abschaltet und den Arbeitsspeicher schützt.

HP erweitert zudem sein Business-Portfolio um zusätzliche Optionen mit AMD- und Intel-Prozessoren. Bei einer wachsenden Vielfalt an Rollen, Arbeitsweisen und Einsatzumgebungen können IT-Abteilungen sowie Nutzer ihre Geräte gezielt nach Anforderungen auswählen und müssen nicht auf standardisierte Einheitslösungen zurückgreifen.

Sicherheit für die Arbeitswelt von morgen

HP vereinfacht Arbeitsprozesse mit KI durch On-Device Intelligence, integrierte Sicherheit und vernetzte Geräteökosysteme:

HP TPM Guard: Die hardwarebasierte Lösung schützt vor physischen TPM-Bus-Angriffen. HP TPM Guard sichert die Verbindung zwischen TPM und CPU durch Verschlüsselung, wodurch Abfangen und Manipulation verhindert werden. Zudem ist das TPM kryptografisch an das Gerät gebunden und wird unbrauchbar bei Entfernung oder Manipulation - so lässt sich eine bislang bestehende Sicherheitslücke schließen, ohne zusätzlichen Aufwand für IT-Teams.

Erweiterte Funktionen von HP Wolf Security: HP stärkt die Sicherheit seines Business-PC-Portfolios mit neuen Funktionen von HP Wolf Security. Diese zielen darauf ab, das Zusammenspiel zwischen WXP, HP Wolf Security und der bestehenden IT-Architektur zu verbessern, um den operativen Aufwand zu reduzieren und Cyberrisiken zu minimieren.

Zukunftssichere Leistung für Power User

Während KI-Workloads komplexer werden und die Anforderungen an den Schutz sensibler Daten steigen, führt HP eine neue Generation von HP Z Workstations sowie KI-Lösungen ein. Diese bieten leistungsstarke Rechenkapazitäten für anspruchsvolle Anwendungen und unterstützen IT-Organisationen gleichzeitig dabei, ihre Infrastruktur für eine hybride Zukunft zu modernisieren.

HP kündigt zudem Updates seines mobilen Portfolios an, darunter das HP ZBook X G2i, das HP ZBook 8 G2i sowie das ZBook 8 G2a. Diese dünnen und leichten mobilen Workstations bieten KI-Workstation-Leistung der nächsten Generation, mit Optionen auf Basis von AMD und Intel, skalierbarem Arbeitsspeicher und verbesserter Mobilität, ohne Abstriche bei der Akkulaufzeit zu machen.

Weitere Informationen zu den Ankündigungen auf der HP Imagine finden Sie hier.

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