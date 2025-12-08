HP Deutschland GmbH

HP ZGX Nano ist ab sofort in Deutschland verfügbar

Highlights

Mit der ZGX Nano G1n AI Station und dem ZGX Toolkit revolutioniert HP das KI-Computing und bringt eine lokale, leistungsstarke Lösung auf den Markt, dessen kuratierte Software für Entwickler, Forscher und Datenwissenschaftler konzipiert ist.

Die HP ZGX Nano G1n AI Station und das ZGX Toolkit sind ab sofort in Deutschland verfügbar.

HP bringt mit der neuen HP ZGX Nano Station eine Geräteklasse auf den deutschen Markt, die die nächste Entwicklungsstufe von KI-gestütztem Arbeiten ermöglicht und Supercomputer-Leistung in einem kompakten Format bereitstellt. Die ZGX Nano G1n AI Station von HP ist ab sofort auf dem deutschen Markt verfügbar.

Mit der ZGX Nano Station kombiniert HP KI-Computing mit Nano Technologie und schafft ein leistungsstarkes lokales Computing in Kombination mit Open-Source-Tools für Prototyping, Feinabstimmung und Inferencing. Dank sofortiger Erkennung, einfachem Export und flexiblen Bereitstellungsoptionen wird die Einrichtung leichter und Entwickler können Ergebnisse nahtlos skalieren- von der Workstation bis hin zur Cloud.

"Mit der HP ZGX Nano Station bringen wir ein echtes KI-Kraftpaket auf den Markt. Die lokale, leistungsstarke Lösung mit kuratierter Software ist speziell für Entwickler, Forscher und Datenwissenschaftler. Die Nano AI Station ist so etwas wie ein persönlicher KI-Supercomputer", sagt Tanja Pfeffer, Category Managerin, HP Advanced Compute Solutions & Cloud Clients.

Die HP ZGX Nano G1n AI Station wurde für KI-Agenten, KI-Logik und Edge-Entwicklungs-Workloads optimiert, die bislang eine Infrastruktur in Cloud-Größe erforderten. Von Computer Vision in Echtzeit bis hin zur lokalen Ausführung agenten- und domänenspezifischer Modelle: So steht ihnen jederzeit die nötige Rechenleistung zur Verfügung, um Edge-KI-Lösungen genau dort einzusetzen, wo die Daten entstehen.

Entwickler für KI ausrüsten: Die ZGX Nano AI Station und das HP ZGX Toolkit statten Entwickler mit Open-Source-Frameworks, automatisierter Modellbewertung durch Ollama und optimiertem lokalen Modell-Serving aus und dienen somit als persönliche Hochleistungs-KI-Instanz.

Für KI-Entwicklung konzipiert: Mit vollem Zugriff auf den NVIDIA KI-Software-Stack können Entwickler groß angelegte Modelle direkt auf ihren Desktops ausführen. Sie bietet Entwicklern Leistung der PetaFLOP-Klasse in einem kompakten Desktop-Formfaktor mit NVDIA Technologie im Kern. Angetrieben wird sie vom hochmodernen NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip und gibt vollen Zugriff auf den NVIDIA KI-Software-Stack.

Im Detail

NVIDIA® GB10 Grace Blackwell Superchip: liefert eine KI-Rechenleistung von bis zu 1.000 TOPS und verfügt über 128 GB kohärenten einheitlichen Systemspeicher, mit einer NVIDIA® Blackwell GPU. Optimiert die Datenvorverarbeitung und -orchestrierung mit einer Grace Arm CPU mit 20 Kernen.

NVIDIA® DGX(TM) OS- und der KI-Software-Stack: ermöglicht die Implementierung von Prototyping, Feinabstimmung und Inferenzfunktionen mit dem vertrauten Betriebssystem NVIDIA® DGX(TM) und der NVIDIA® KI-Software, die speziell für die KI-Entwicklung entwickelt wurde.

Die HP ZGX Nano G1n AI Station sind zudem kompatibel mit vorhandenen Systemen wie Windows, Max oder Linux und können gekoppelt werden.

Erfahren Sie mehr über die ZGX Nano AI Station unter: https://www.hp.com/de-de/workstations/zgx-nano-ai-station.html

Die HP ZGX Nano G1n AI Station sind nun in Deutschland verfügbar, Preis UVP inkl. MwSt ab: 3.929 EUR.

Über HP

HP Inc. (NYSE: HPQ) ist ein global führendes Technologieunternehmen, das die Zukunft der Arbeit gestaltet. In über 180 Ländern bietet HP innovative, KI-gestützte Geräte, Software und Services, die Unternehmen in ihrem Wachstum unterstützen und es Menschen ermöglichen, erfolgreich zu arbeiten und ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Weitere Informationen unter http://www.hp.com.

