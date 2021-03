RP Medics GmbH

Weltneuheit in der Mundhygiene aus Deutschland: Neuartiger Licht-Stick verringert Viren, Bakterien und Pilze im Mund- und Rachenraum

Rodgau (ots)

Wissenschaftliche Studien aus Deutschland und den USA belegen die antimikrobielle Wirkung von violett-blauem Licht. Die Forscher konnten die Inaktivierung von Viren und zahlreichen Bakterien durch Blaulichtbestrahlung nachweisen. Mit der zum Patent angemeldeten Weltneuheit OraLightStick präsentiert der deutsche Hersteller RP Medics jetzt erstmalig einen innovativen LED-Stick auf Basis einer UV-freien Lichttechnologie zur wirksamen Reinigung des Mund- und Rachenraums.

Die Bekämpfung von Infektionen durch Viren und Bakterien ist eine Herausforderung, welche die Welt auch über das Jahr 2021 hinaus in Atem halten wird. In mehreren wissenschaftlichen Studien wurde Lichttherapie als potenzielle Methode zur Reduktion von Bakterien, Pilzen und Viren untersucht. Die Studien belegen, dass blaues Licht eine antimikrobielle Wirkung gegen zahlreiche Bakterien hat und zudem zur Inaktivierung von Viren eingesetzt werden kann. Auf Grundlage einer UV-freien Lichttechnologie ist ab sofort ein wirksames Instrument zur Reduktion von Viren, Bakterien und Pilzen im Mund- und Rachenraum verfügbar: Der medicsBLU OraLightStick - ein innovativer LED-Sticks mit 20 blauen LEDs. Die Anwendung des Licht-Sticks ist sicher, schnell und unkompliziert. Der Stick wird einfach per Knopfdruck aktiviert und anschließend in den Mundraum eingeführt. Bei empfohlener regelmäßiger Anwendung von nur 15 Minuten sorgt der OraLightStick für eine dauerhaft verbesserte Mundhygiene und ein sofortiges Frischegefühl - und das für die ganze Familie. Das Beste: Da es sich bei dem OraLightStick um ein reines Hygieneprodukt handelt, ist der Licht-Stick nicht nur in Apotheken, sondern auch online erhältlich.

OraLightStick - Lichtblick bei der Bekämpfung von Viren, Bakterien und Pilzen

Mund auf, Stick rein, Licht an: Auf Knopfdruck strahlen die LEDs des OraLightStick blaues Licht in den Mund- und Rachenraum ab und reduzieren dort neben Viren auch Bakterien und Pilze mit einer Wirksamkeit von bis zu 99,9 Prozent, wie ein kürzlich von einem renommierten Labor durchgeführter Test ergab. Der OraLightStick kann in zwei Einstellungsstufen - mit durchgängiger oder der wärmereduzierenden gepulsten Lichtstrahlung - verwendet werden. Dabei ist die Anwendung des Licht-Sticks in der empfohlenen Dosierung frei von Nebenwirkungen, kommt ohne schädliche UV-Strahlung aus und ist vollkommen chemiefrei. Das akkubetriebene Gerät wird mit einem Silikonmundstück für bis zu 15 Minuten in den Mundraum eingeführt. Im Lieferumfang sind insgesamt drei Silikonüberzüge enthalten. Damit kann der OraLightStick von mehreren Personen innerhalb eines Haushalts verwendet werden. Das handliche Gerät mit einer Akkulaufzeit von circa 60 Minuten ist zudem ideal zur Mitnahme auf Reisen geeignet.

Der OraLightStick ist im medicsBLU Online-Shop (www.rpmedics-shop.de/MedicsBLU-OraLightStickZ) zum Preis von 99,00 EUR sowie in Apotheken unter der PZN 16945866 erhältlich.

Original-Content von: RP Medics GmbH, übermittelt durch news aktuell