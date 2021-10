World-Direct eBusiness solutions GesmbH

World Direct: LAWRENCE als “Beste Legal Tech Innovation 2021” ausgezeichnet

Sistrans (ots)

Das Marketingtool für Rechtsanwaltskanzleien überzeugte die Jury mit einem innovativen Konzept, hervorragender Benutzerfreundlichkeit und hohen Sicherheitsstandards.

Im Rahmen der „Promoting the Best“ Awards werden von „Women in Law“ und der „Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen“ jährlich herausragende Innovationen und Projekte in der Rechtsberatungsbranche vergeben.

LAWRENCE automatisiert Kernprozesse des Legal Marketing. Optimierte Arbeitsabläufe und einfacher Informationsaustausch definieren die Zusammenarbeit innerhalb von Kanzleien völlig neu. Verschiedene Module schaffen eine intelligente Verknüpfung von Referenzverwaltung, Pitching und Submission-Management und ermöglichen eine einfache Verwaltung.

Möglich gemacht wurde diese innovative Software-Lösung von DANTE LegalTech Solutions GmbH durch die fundierte technische Expertise der A1 Tochter World Direct. In intensiver Zusammenarbeit mit namhaften Kanzleien wurde ein Konzept mit optimaler Usability entwickelt, das die Benutzer*innen in der täglichen Arbeit unterstützt und reale Arbeitsprozesse abbildet.

Abgeleitet aus der jahrelangen Erfahrung von World Direct im Financial IT Bereich verfügt LAWRENCE außerdem über Banksicherheitsstandards mit Datenhaltung in Österreich und erfüllt wichtige Compliance Kriterien.

Dieser Award ist ein Meilenstein für unser Unternehmen. World Direct hat uns in die digitale Zukunft gebracht und wir sind stolz, dass wir es gemeinsam geschafft haben, die Arbeit im Marketing von Rechtsanwaltskanzleien zu revolutionieren. – Gina-Maria Tondolo, Gründerin von LAWRENCE

Über World Direct:

World Direct ist eines der führenden österreichischen Unternehmen für digitale Innovation. Das Tochterunternehmen der A1 Telekom Austria Group entwickelt Software und betreibt IT Infrastruktur für die Branchen Medizin, Energie, Immobilien, Finanz, Telekommunikation und den Öffentlichen Sektor. In hochsicheren A1 Rechenzentren betreibt und sichert World Direct zentrale Webseiten und digitale Dienste für Ministerien, öffentliche Institutionen und große Unternehmen.

Original-Content von: World-Direct eBusiness solutions GesmbH, übermittelt durch news aktuell