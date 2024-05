Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 bekannt

Auftragsentwicklung und Herstellungsorganisation (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO): – Starke Auftragseingänge: Trotz des schwierigen Finanzierungsumfelds in der Biotechnologie waren unsere neuen Serviceaufträge# im GJ2024 deutlich höher als im GJ2023, insbesondere für die kommerzielle Herstellung von patentgeschützten Molekülen. – Innovationsbezogene Arbeit : Unser Anteil an den CDMO-Einnahmen aus innovationsbezogener Arbeit stieg von 45 % im GJ2023 auf 50 % im GJ2024. – Patentierte kommerzielle Herstellung : Der Umsatz aus der kommerziellen Herstellung patentgeschützter Moleküle hat sich im GJ2024 mit 116 Mio. USD gegenüber 52 Mio. USD im GJ2023 mehr als verdoppelt. – Differenzierte Angebote: Umsatzbeitrag aus differenzierten Angeboten stieg von 37 % im GJ2023 auf 44 % im GJ2024. – Integrierte Projekte: Über 40 % des Auftragsbestandes im GJ2024 stammten aus integrierten Projekten, was die Kundenpräferenz für integrierte Serviceangebote bestätigt. – Verbesserte Rentabilität in unserem CDMO-Geschäft durch Umsatzwachstum, günstigen Umsatzmix, Normalisierung der Rohstoffkosten und Initiativen zur Kostenoptimierung – Erstklassige Qualität: erfolgreiche Durchführung von 36 behördlichen Inspektionen und über 170 Kundenaudits im GJ2024 Komplexe Krankenhausgenerika: – Starkes Volumenwachstum : Starkes Volumenwachstum unseres Inhalationsanästhesie-Portfolios in den USA und in den ROW-Märkten, teilweise kompensiert durch niedrigere Marktpreise – Weiterhin auf Platz 1 * in den USA in Bezug auf den wertmäßigen Marktanteil von Sevofluran. Führungsposition bei intrathekalem Baclofen auf dem US-Markt verteidigt. – Erweiterung unserer Kapazitäten zur Deckung der wachsenden Nachfrage nach Inhalationsanästhesieprodukten in den ROW-Märkten. Der Schwerpunkt liegt auch auf der Verbesserung der Produktion durch höhere betriebliche Effizienz – Verbesserte Rentabilität in unserem CHG-Geschäft während des GJ2024, hauptsächlich aufgrund von Kostenoptimierungsinitiativen, Ertragsverbesserungen und einem günstigeren Produkt- und Marktmix – Pipeline für neue Produkte: Einführung von vier neuen injizierbaren Produkten im GJ2024 in den USA und Europa. Aufbau einer Pipeline von 24 neuen Produkten, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden, mit einem derzeit adressierbaren Marktvolumen von über 2 Mrd. USD. Indien Consumer Healthcare: – Power Brands bestehend aus Lacto Calamine, Littles, Polycrol, Tetmosol und I-range, verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von 15 % in Q4 2024 und 13 % in GJ2024 – Neue Produkteinführungen: 27 neue Produkte und 24 neue SKUs wurden im GJ2024 eingeführt. In den letzten drei Jahren wurden über 150 neue Produkte und Artikelkategorien eingeführt. – Verbesserte EBITDA-Marge im GJ2024 durch operative Hebelwirkung – Die Werbeaufwendungen beliefen sich im GJ2024 auf 13 % des ICH-Umsatzerlöses gegenüber 15 % im GJ2023 – E-Commerce wuchs im GJ2024 um rund 36 % im Vergleich zum Vorjahr und trug damit 20 % zum ICH-Umsatzerlös bei. Präsenz auf über 20 E-Commerce-Plattformen, einschließlich der eigenen Direktkunden-Website Wellify.in #Neuentwicklung und kommerzielle Aufträge. Diese ergänzen die bestehenden mehrjährigen Fertigungspartnerschaften *Quelle: IQVIA-Daten