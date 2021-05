Bundesgartenschau Erfurt 2021 gGmbH

Alles neu macht der Mai!

Erfurt (ots)

Alles neu macht der Mai! Und das gilt auch für die beiden Ausstellungsgelände der Bundesgartenschau in Erfurt, die seit dem 23. April am Start ist. Den blumigen Anfang machten tausende Frühjahrsblüher, die die beiden Flächen in bunte Farben tauchten. 12.230 knallig gelbe Narzissen, 4.250 orange blühende Kaiserkronen, 103.600 Tulpen in den unterschiedlichsten Farben standen fast vier Wochen lang in voller Blüte - ab dieser Woche gehen die Sommerblumen ins Rennen um die Gunst der Besucher und lösen nach und nach die Frühjahrsblüher ab. Und so werden in den nächsten zwei Wochen unter anderen 5.750 Dahlien und 9.300 Zinnien gesetzt, die in den unterschiedlichsten Farben erbblühen. Aber auch 13.000 Salbeipflanzen kommen in den Boden der BUGA2021 in Erfurt.

