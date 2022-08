EBC*L International

Alarmierende Studie: Weniger als 3 % der Bildungselite verfügen über grundlegendes betriebswirtschaftliches Know-how

Wien (ots)

Die gute Nachricht: Mit digitalem Lernen kann dieses Bildungsmanko schnell gelöst werden

„Der Verbreitungsgrad betriebswirtschaftlichen Know-hows ist noch geringer als von Bildungsexperten angenommen. Lediglich 8 von 342 TeilnehmerInnen – also weniger als 3 % - waren in einer internationalen Studie in der Lage, eine EBC*L Betriebswirtschafts-Prüfung ohne spezifische Vorbereitung zu bestehen. Die Prüfung testet grundlegendes, in der Praxis mindestens erforderliches Wirtschaftswissen (zB Gewinn, Umsatz, Fixkosten, Deckungsbeitrag, ROI).“

Diese Pressemitteilung aus dem Jahr 2006 wirbelte viel Staub auf. 16 Jahre später muss Victor Mihalic, Vorsitzender von EBC*L Wirtschaftszertifikate International, konstatieren: „Das Ergebnis würde heute kaum besser ausfallen. Somit müssen die Unternehmen weiterhin viel Geld für die betriebswirtschaftliche Bildung ihrer MitarbeiterInnen in die Hand nehmen, um diese fit für die Welt der Wirtschaft machen zu können.“

The power of E-Learning: Hunderttausende wären sofort erreichbar

Durch die erhöhte Akzeptanz digitalen Lernens sieht Mihalic jedoch Licht am Ende des Tunnels. „Mit einem geeigneten E-Learning-Programm können sich selbst Laien betriebswirtschaftliches Know-how in wenigen Stunden aneignen; und mit dem europäischen EBC*L Zertifikat Ihre Wirtschaftskompetenz nachweisen.“ (Gratis Kostproben unter www.ebcl.eu/wie)

