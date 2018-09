Aschheim (München) (ots) - Jet Airways (India) Limited, eine der größten privaten indischen Fluggesellschaften, hat ihre Zusammenarbeit mit Wirecard, dem führenden Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, erweitert, um mehr internationale Bezahllösungen anbieten zu können. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit 10 Jahren zusammen - die derzeitige Erweiterung umfasst mehr weltweite Bezahloptionen.

Jet Airways wurde 1992 gegründet und gehört heute zu den wachstumsstärksten Fluggesellschaften der Welt. Die Gesellschaft befördert jedes Jahr Millionen von Fluggästen und fliegt 66 Reiseziele in Asien, Europa und Nordamerika an.

Für die Zahlungsabwicklung lokaler Reisebüros weltweit setzt Jet Airways auf die Schnittstelle der International Air Transport Association (IATA) sowie auf den Billing and Settlement Plan (BSP) über Wirecards Plattform. Dies ist das weltweit am weitesten verbreitete System zur einfachen Abwicklung der Ticketverkäufe von Airlines, wodurch Jet Airways den Ticketverkauf schneller und einfacher abwickeln kann. Um Urlaubern und Geschäftsreisenden zusätzlichen Komfort und mehr Auswahl beim Bezahlprozess ihrer Online-Buchung zu bieten, implementiert Jet Airways ab sofort die Technologielösungen von Wirecard in alle Kanäle.

Prasenjit Ganguly, Head of Revenue Accounting bei Jet Airways, sagt: "Der Grund, warum wir uns für die Wirecard AG entschieden haben, war der hervorragende Ruf, den Wirecard in der Luftfahrbranche genießt. Wir haben Wirecard ausgewählt, weil unsere Partnerfluggesellschaften von der Effizienz und Performance der Wirecard-Bezahllösungen beeindruckt waren."

"Die Digitalisierung hat in allen Bereichen der Reise- und Verkehrsbranche enorme Veränderungen mit sich gebracht, so auch bei Airlines. Dabei wird insbesondere die Internationalisierung lokaler Fluggesellschaften zunehmend wichtiger. Wir freuen uns sehr, Jet Airways bei dieser Entwicklung zu unterstützen und den Weg gemeinsam zu gehen", sagt Eckart Reiche, VP Global Airline Sales bei Wirecard.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über Jet Airways:

Jet Airways ist Indiens führende internationale Fluggesellschaft, die derzeit 66 Zielorte in Indien und um Ausland anfliegt. Das robuste innerindische Netzwerk von Jet Airways erstreckt sich über das gesamte Land und umfasst Großstädte, Landeshauptstädte sowie neu aufkommende Zielorte.

Über Indien hinaus fliegt Jet Airways internationale Ziele in Südostasien, Südasien, Nahost, Europa und Nordamerika an. Die Jet Airways Group betreibt derzeit eine Flotte aus 119 Flugzeugen der folgenden Modelle: Boeing 777-300er, Airbus A330-200/300, Next-Generation Boeing 737s und ATR 72-500/600s.

Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz@wirecard.com

Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell