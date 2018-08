Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der führende Spezialist für digitale Finanztechnologie, gewinnt die Kraemer Juweliergruppe als Neukunden für die beliebtesten chinesischen Mobile-Payment-Lösungen, wozu auch Alipay zählt. Die Payment-Methoden werden mit Hilfe der Wirecard ePOS App in das Kassensystem der deutschlandweiten Juweliergruppe integriert. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Kraemer Juweliergruppe stellt Wirecard nun die Akzeptanz bereit und übernimmt die vollständige Abwicklung der Zahlungen. Über die mobile Wirecard ePOS App können stationäre Händler auf beliebte internationale Zahlungsoptionen und Mehrwertleistungen zugreifen.

Das Kölner Traditionsunternehmen, die Kraemer Juweliergruppe, bietet in seinen über 45 deutschen Filialen ein breites Sortiment an Schmuck und Uhren, und ist unter anderem als Trauringspezialist in Deutschland bekannt. Juwelier Pletzsch gehört zur Kraemer Juweliergruppe und ist die Adresse für den hochwertigen Schmuck- und Uhrenkunden. Bei Pletzsch werden die beliebtesten chinesischen Bezahloptionen zunächst an den Standorten Frankfurt, Düsseldorf, Essen und Mannheim eingeführt.

Europa und insbesondere Deutschland sind nach wie vor die beliebtesten Reiseziele für chinesische Besucher, bei denen Shopping an erster Stelle steht. Jährlich geben Chinesen durchschnittlich 28.000 Euro für Einkäufe aus, vor allem Luxusgüter sind gefragt. So leisten sich jährlich 7,6 Millionen chinesische Haushalte qualitativ hochwertige Waren.

Markus Viegener, Head of Finance and Administration bei der Kraemer Juweliergruppe betont: "Durch die erfolgreiche Integration von Alipay in unser Kassensystem durch Wirecard, bieten wir den chinesischen Touristen einen weiteren Service und werden zu einer begehrten Anlaufstelle für erstklassige Schmuckstücke und Uhren. Durch die Nutzung von Alipays Marketing-Plattform können wir potenzielle Kunden bereits vor ihrer Ankunft gezielt ansprechen und über Angebote informieren."

Vanda Kospic, Head of Sales Consumer Goods bei Wireard, ergänzt: "Wir wollen Händlern helfen, ihren Kunden eine vertraute Zahlungsmöglichkeit zu bieten. Es freut uns, die Kraemer Juweliergruppe mit ihrem hochwertigen Schmuck- und Uhrensortiment dabei zu unterstützen. Aus Erfahrung mit anderen Händlern wissen wir, dass chinesische Konsumenten eher bereit sind höhere Summen auszugeben, wenn ihre heimische Zahlmethode auch bei europäischen Händlern angeboten wird."

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen in den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über die Kraemer Juweliergruppe:

Bereits seit über 75 Jahren ist Juwelier Kraemer als auch Juwelier Pletzsch der Innbegriff für hochwertige Schmuckstücke und Uhren aus feinsten Materialien. Die Geschichte des Gründerehepaars Paul R. und Katharina Kraemer beginnt mit einem einzelnen Ladengeschäft auf der Kölner Schildergasse. Heute ist das Schmuck- und Uhrensortiment in mehr als 45 Filialen in über 25 Städten sowie im Onlineshop erhältlich.

Mit über 500 Mitarbeitern sieht sich die Kraemer Juweliergruppe als ein klassisches Familienunternehmen und hat sich das Traditionsbewusstsein bewahrt. Die Juweliergruppe arbeitet stets im Sinne des Gründerehepaars und setzt dabei insbesondere auf Qualität, Kompetenz und Vertrauen. Und was noch wichtiger ist: Sie schätzen und achten die Verschiedenheit von Menschen und unterstützen die karitative Arbeit der Gold-Kraemer-Stiftung.

