Das Weihnachtssingen ist gerettet!

Beim großen Weihnachtsrudelsingen singen wir online gemeinsam die größten Weihnachtshits aus aller Welt

Münster (ots)

Es sind immer noch herausfordernde Zeiten, in denen nicht nur Weihnachtsfeiern abgesagt werden müssen, sondern auch die vielen vorweihnachtlichen RUDELSINGEN-Abende in der gesamten Republik. Doch auch in diesem Jahr wird es zumindest online eine Möglichkeit geben, das schöne Ritual des gemeinsamen Singens zu erleben. Weihnachtsklassiker aus aller Welt, für Jung und Alt, von besinnlich bis rockig - das Online RUDELSINGEN bietet an Heiligabend für alle Singbegeisterten ein kostenfreies Programm zum Mitsingen an. Musikalisch begleitet von David Rauterberg und Matthias Schneider am Klavier. Zudem singt ein Chor aus wenigen Teilnehmern im Hintergrund mit und bildet somit die ideale Kulisse für das gemeinsame Gesangsevent.

Für viele Familien ist es im kleinen Kreis sicherlich die ideale Einstimmung auf das bevorstehende Fest. Die passenden Liedtexte und die musikalische Begleitung werden via Stream direkt ins Wohnzimmer geliefert. Viele wunderbare kirchliche und weltliche Weihnachtslieder aus aller Welt werden das Fest in diesem Jahr bereichern, quer durch die Jahrhunderte und Kontinente nimmt diese musikalische Reise jede/n mit, um gemeinsam, zu Tausenden die Botschaft der Weihnacht zu singen - auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.

Nach über 10.000 Aufrufen des Mitsing-Adventskalenders in diesem Monat freut sich das gesamte RUDELSINGEN-Team auf das letzte gemeinsame Online-Rudelsingen in diesem Jahr mit vielen Tausend Fans, die in das Programm einstimmen und damit auf einen schönen Abschluss der Adventszeit.

Der Einstieg in Das große Weihnachtsrudelsingen ist jederzeit möglich, jede/r kann so lange mitsingen, wie es zeitlich passt, das Programm mit der Abfolge der Songtitel gibt es unter www.rudelsingen.de. Das große Weihnachts- RUDELSINGEN ist ab 12 Uhr am 23. Dezember live unter www.rudelsingen.de oder auf dem YouTube-Kanal https://www.youtube.com/c/DasOriginalRUDELSINGEN frei zugänglich.

